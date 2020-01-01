أخبار انتقالات يوفنتوس: صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة

تعرف على أخبار انتقالات يوفنتوس اليوم 23 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للإنضمام إلى كتيبة ساري في الميركاتو الشتوي؟

اعتاد يوفتتوس في السنوات الماضية على المنافسة على كل البطولات دون استثناء، ومع احتكاره لأغلب المسابقات المحلية في الفترة الأخيرة، توسعت أحلام البيانكونيري إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ، وبعد أن فشل في تحقيق هذا الهدف مع أليجري، قام بإقالته وتعيين ماوريسيو ساري بديلًا له.

تعاقد يوفنتوس في الصيف قبل الماضي مع الأسطورة كريستيانو رونالدو مُحطم الأرقام القياسية للكأس ذات الأذنين، ولكنها مازلت متمردة على السيدة العجوز، وهذا لا يمنع العملاق الإيطالي من مواصلة دعم صفوفه من أجل تحقيق اللقب الغالي، وهو ما قد يكلف الكثير من المال من أجل أن يسيطر أبرز أندية إيطاليا في العقد الأخير على أوروبا، وتكون خير ختام لمسيرة جيانلويجي بوفون.

نجح يوفنتوس في الصيف الماضي بالتعاقد مع الهولندي دي ليخت بعد المستوى المذهل الذي ظهر به مع أياكس في الموسم الماضي بالإضافة إلى بعض الصفقات المجانية مثل رابيو ورامسي، ولكن يبدو أن ذلك ليس كافيًا لمساعدة المدرب الجديد ساري على تطبيق فلسفته الهجومية وتغيير النهج الدفاعي الذي اعتاد عليه الفريق مع المدرب السابق أليجري.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات يوفنتوس اليوم الخميس 23 يناير 2020، وما هي اهتمامات البيانكونيري في فترة سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار يوفنتوس يوم 23 يناير

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة

بحسب مصادر قريبة من إدراتي الناديين يبحث كل من نادي يوفنتوس ونادي برشلونة سبل الإتفاق حول صفقة تبادلية بين الطرفين خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

نادي برشلونة يرغب في تبادل راكيتيتش باللاعب الإيطالي بيرنارديسكي في ظل رغبة يوفنتوس في التعاقد مع راكيتيتش .

في المقابل يرغب مسئولي السيدة العجوز الحصول على 20 مليون يورو إضافية مع هذه الصفقة مع إستمرار المفاوضات بين الطرفين .

إيفرتون ينافس بوروسيا دورتموند للحصول على إيمري كان

دخل نادي إيفرتون الإنجليزي بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في منافسة مع بوروسيا دورتموند من أجل الحصول على إيمري كان خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية

إيمري يستمع للعروض دون وجود موافقة حالية من جانب إدارة اليوفي في التخلي عن اللاعب رغم أنه بعيد عن المشاركة تحت قيادة ساري .

الجدير بالذكر ان الميركاتو الشتوي اقترب من الإغلاق لذلك سيكون هناك تحركات كثيرة خلال الأيام القادمة .

بايرن ميونخ يعود لحنين دوجلاس كوستا

عاد بايرن ميونخ للتفكير مُجدداً في التعاقد مع دوجلاس كوستا لتعويض الغيابات الكثيرة بالفريق بعدما رحل النجم البرازيلي عنه في صيف 2017 بعدما شعر بقلة إهتمام من جانب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي

كوستا لم يشارك كثيراً خلال هذا الموسم تحت قيادة ساري في نادي يوفنتوس بسبب الإصابة في المقام الأول وبسبب عدم اعتماد المدرب الإيطالي على اللعب من الأطراف كثيراً لذلك قد يوجه كوستا نظره مُجدداً إلى الدوري الألماني .

بوروسيا دورتموند يبدأ المحادثات بشأن إيمري كان

بدأ نادي بوروسيا دورتموند الألماني بخطوات سريعة الإتفاق مع نادي يوفنتوس حول انتقال النجم الألماني إيمري كان خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم الفريق فيما تبقى من الموسم .

النجم الألماني بدأ البحث عن كيفية الخروج من اليوفي خلال الفترة الأخيرة بعدما خرج من حسابات المدرب الإيطالي ساري كثيراً خلال الموسم الحالي، بينما يرغب اللاعب في حجز مكان رئيسي بالمنتخب الألماني ولن يتحقق ذك إلا بالمشاركة

بوجبا يدخل ضمن خطط يوفنتوس في الميركاتو

دخل النجم الفرنسي بول بوجبا إلى دائرة إهتمامات نادي يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الشتوية في ظل تعقد صفقة انتقاله إلى ريال مدريد، لذلك يحاول مسئولي اليوفي استغلال ذلك في إقناع اللاعب بالعودة إلى مدينة تورينو

اليوفي يحاول إدخال بعض اللاعبين في الصفقة ويعتبر مسئولي مانشستر يونايتد أنها ستكون صفقة مربحة للجميع في ظل احتياج الشياطين الحمر للتدعيم في عدة مراكز

الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي مفاوضات رسمية بين الأطراف لكنها مجرد استطلاعات رأي بينهم للوصول إلى إتفاق .

شائعات تسجيل ديبالا مقطع فيديو وداعي ليوفنتوس

نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن النجم الأرجنتيني ديبالا كان قد سجل مقطع فيديو وداعي إلى جماهير اليوفي سيتم نشره لاحقاً عندما يوقع لأحد الفرق الراغبة في ضمه .

النجم الأرجنتيني رغم تألقه الكبير خلال الموسم الحالي لكنه على حسب تقديراته لم يجد أي إهتمام من جانب مسئولي اليوفي خاصة بشأن خطة تجديده التي لم تطرح حتى الأن .

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في ضم اللاعب على رأسها مانشستر يونايتد وتوتنهام .

توتنهام يستعد لتقديم عرض تاريخي من أجل ديبالا

يستعد نادي توتنهام الإنجليزي بقيادة المدير الفني جوزيه مورينيو في تقديم عرض تاريخي من أجل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل الإنضمام إلى الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة .

النجم الأرجنتيني يأس من تجاهل إدارة يوفنتوس له وفي المقابل هناك رغبة من "السبيشال وان" في التعاقد معه ليكون ضمن خطط توتنهام في جلب الألقاب خلال الموسم المُقبل .