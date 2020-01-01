أخبار انتقالات مانشستر يونايتد: إنهاء أول صفقات سوق الانتقالات الشتوية

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم السبت 11 يناير2020، إنهاء أول صفقات سوق الانتقالات الشتوية

انطلق موسم سوق الانتقالات الشتوية مع بداية العام الجديد لتبدأ إدارة مانشستر يونايتد في التركيز على الصفقات المطلوبة بعدما ظهر الكثير من الثغرات خلال النصف الأول من الموسم، مما أدى إلى ابتعاد الفريق عن المنافسة على الدوري الإنجليزي وأصبح هناك شكوك كبيرة من الجماهير في لحاق الفريق بركب المنافسة على المربع الذهبي .

وقد أشارت بعض الصحف الإنجليزية أن هناك قائمة من اللاعبين تحاول الإدارة التفاوض معهم من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة أكثر على الدوري الأوروبي، في المقابل هناك الكثير من المُطالبات الجماهيرية بخصوص رحيل سولشار عن الشياطين الحمر قبل نهاية موسم 2019/2020 .

وفي هذا التقرير من موقع جول النسخة العربية سنستعرض معكم أخبار سوق الانتقالات الشتوية لنادي مانشستر يونايتد التي تم تناولها اليوم 11 يناير 2020

أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الخميس 2 يناير 2020

مانشستر يونايتد يُنهي صفقة برونو فيرنانديز

نجحت إدارة مانشستر يونايتد في إنهاء التعاقد مع لاعب وسط نادي سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديز خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعد الكثير من المفاوضات بين الطرفين

ولم تعلن تفاصيل الصفقة حتى الأن لكن الصحافة الأوروبية تؤكد أن فيرنانديز سيذهب إلى مدينة مانشستر خلال الأيام القادمة لتوقيع العقد .

موسى ديمبيلي على قمة إهتمامات مانشستر يونايتد

أكدت بعض المصادر المُقربة من نادي مانشستر يونايتد أن الإدارة هدفها التعاقد مع مُهاجم شاب خلال الميركاتو الشتوي الحالي فقد تتجه الأنظار نحو موسى ديمبيلي نجم نادي ليون الفرنسي

ديمبيلي هو أحد اهم اللاعبين في قائمة إهتمامات الشياطين الحمر، حيثُ هناك الكثير من المفاوضات بين الطرفين قد تُحسم قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية

منافسة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل مدافع ويست هام

أظهرت صحيفة " ذا صن " الإنجليزية عن وجود مفاوضات من جانب نادي مانشستر يونايتد مع مدافع ويست هام الفرنسى عيسى ديوب للإنضمام خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية مع وجود منافسة شرسة من جانب نادي تشيلسي

ديوب القادم من نادي تولوز الفرنسى صاحب ال23 عاماً يرغب في اقتناص فرصة الرحيل لأحد الأندية الكبرى في إنجلترا إلا أن المدير الفني الجديد ديفيد مويس متمسك به من أجل تحسين أوضاع وست هام فيما تبقى من الموسم

سولشار يُزيد حيرة جماهير اليونايتد حول فان دي بيك

تحدث المدير الفني النرويجي سولشار عن أن مانشستر يونايتد عليه أن يتعاقد مع لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الشتوية، خاصة بعد الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة خاصة النجمين بول بوجبا ومكتومناي

الصحافة الإنجليزية ربطت عدة أسماء مع الشياطين الحمر خلال الميركاتو الشتوي أبرزهم فان دي بيك نجم نادي أياكس الذي يتنافس عليه الكثير من الأندية الأوروبية على رأسهم ريال مدريد .

وعند سؤال سولشار حول هذه الأخبار أكد أنه لن يستطيع أن ينفي إهتمام اليونايتد أو يوضح هل هناك مفاوضات بالفعل مع اللاعب أم لا؟ ليزيد من حيرة الجماهيرة خلال الفترة الحالية .

مانشستر يونايتد يدخل السباق نحو فابيان روز

لم يترك مانشستر يونايتد الفرصة للدخول إلى المنافسة حول نجم نادي نابولي فابيان روز حديث الميركاتو الشتوي الحالي محاولاً الظفر به لتعويض رحيل بول بوجبا المُحتمل خلال الفترة المُقبلة .

وهناك العديد من الأندية التي ترغب في ضمه من ضمنهم نادي تشيلسي الإنجليزي و نادي برشلونة الإسباني لكن لم ينجح أي نادي في إقناع اللاعب أو نادي نابولي بالصفقة حتى الأن .

يُذكر أن اليونايتد أمامه العديد من الخيارات في وسط الملعب أبرزهم إيريكسن نجم نادي توتنهام .