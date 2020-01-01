أخبار انتقالات مانشستر يونايتد: ماتيتش يستعد للرحيل إلى الدوري الأمريكي

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 14 يناير2020، إنهاء أول صفقات سوق الانتقالات الشتوية

انطلق موسم سوق الانتقالات الشتوية مع بداية العام الجديد لتبدأ إدارة مانشستر يونايتد في التركيز على الصفقات المطلوبة بعدما ظهر الكثير من الثغرات خلال النصف الأول من الموسم، مما أدى إلى ابتعاد الفريق عن المنافسة على الدوري الإنجليزي وأصبح هنا اشكوك كبيرة من الجماهير في لحاق الفريق بركب المنافسة على المربع الذهبي .

وقد أشارت بعض الصحف الإنجليزية أن هناك قائمة من اللاعبين تحاول الإدارة التفاوض معهم من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة أكثر على الدوري الأوروبي، في المقابل هناك الكثير من المُطالبات الجماهيرية بخصوص رحيل سولشار عن الشياطين الحمر قبل نهاية موسم 2019/2020 .

وفي هذا التقرير من موقع جول النسخة العربية سنستعرض معكم أخبار سوق الانتقالات الشتوية لنادي مانشستر يونايتد التي تم تناولها اليوم 14 يناير 2020

أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020

إعلان قيمة صفقة برونو فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد

أشارت صحيفة " ميرور " الإنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد قد أغلقت صفقة البرتغالي برونو فيرنانديز بشكل ناجح وسينضم اللاعب خلال الأيام المُقبلة .

وقد وصلت قيمة نجم وسط سبورتنج لشبونة إلى 60 مليون يورو حيثُ يعتبر من الصفقات الكبيرة في الميركاتو الشتوي هذا الموسم

مانشستر يونايتد لا يستسلم في صفقة فان دي بيك

رفضت إدارة مانشستر يونايتد التفريط في المنافسة على النجم الهولندي فان دي بيك الذي أصبح حديث الصحافة خلال الأيام القليلة الماضية

إدارة الشياطين الحمر تريد أن تدعم الفريق بشكل جيد خاصة في وسط الملعب بعد تأكيد رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا خلال الفترة المقبلة .

ماتيتش يستعد للرحيل إلى الدوري الامريكي

وصل إلى النجم الصربي ماتيتش عرض هام من الدوري الأمريكي من خلال نادي شيكاجو فاير الذي يرغب في الحصول على اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب أن الدوري الأمريكي يبدأ في شهر مارس .

في المقابل حاولت إدارة اليونايتد أن تُبقى على اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل لكن الصربي يأس تماماً من البقاء على دكة البدلاء

مانشستر يونايتد لن يوافق على رحيل بوجبا

أشارت بعض المصادر المُقربة من إدارة مانشستر يونايتد أن هناك إتجاه كبير لرفض رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، على التأكيد أنهم سيجلسوا على طاولة المفاوضات في الميركاتو الصيفي القادم

في المقابل لا تريد إدارة اليونايتد الدخول في صدامات مع الجماهير التي ستطالب بإجراء صفقات في الميركاتو الشتوي في حالة رحيل أحد اللاعبين وهو ما يعتبر مستحيلاً في الوقت الحالي لتمسك معظم الفرق بلاعبيها .

الجدير بالذكر ان مانشستر يونايتد ينافس حالياً على الدوري الأوروبي فهو البطولة الاهم مع التواجد بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان على نجم وسط أستون فيلا

يتنافس الغريمان الكبيران مانشستر يونايتد و ليفربول بشأن نجم وسط أستون فيلا جاك جيرليش من أجل التوقيع معه حالياً للإنتقال في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

جيرليش نجح في خطف الأضواء حوله في ظل المباريات الجيدة التي يقدمها الفريق الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي، ويرغب نادي مانشستر في الظفر باللاعب لتحسين جودة وسط الملعب

بينما يرغب ليفربول في تجديد دماء الفريق، لكن الصحافة الإنجليزية لم تؤكد وجود مفاوضات رسمية حتى الأن .