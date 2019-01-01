أخبار انتقالات مانشستر يونايتد: اليونايتد يدخل المنافسة على مارتينيز وسولشار متمسك بنجومه

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم السبت 2 سبتمبر 2019، وما هي آخر أخبار الفريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

يأمل مانشستر يونايتد بتكوين تشكيلة قوية يستعيد بها عصره الذهبي مع السير أليكس فيرجسون والذي كان ينافس فيه على كل البطولات ويتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة، ولكن هذا سيستغرق المزيد من الوقت تحت قيادة سولشار الذي حظى بفترة انتقالية وحيدة منذ تعيينه مدرباً للشياطين الحمر في منتصف الموسم الماضي.

فشل مانشستر يونايتد في الصيف بتعويض كلا من التشيلي أليكسس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، لأن الوقت لم يسعف الفريق للتعاقد مع مهاجم بديل على الرغم من محاولاته لضم واحد من ثنائي يوفنتوس ماندجوكيتش وديبالا قبل أن يستقر الأمر باستمرارهما مع البيانكونيري لحين إشعار آخر، ليقوم سولشار بتصعيد الناشئ جرينوود.

يظل عدم استقرار بوجبا مع الفريق مشكلة تؤرق مسئولي الفريق، مع سعي ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي بسبب اصرار زين الدين زيدان على ضمه، لذا يبحث الشياطين الحمر عن بديله، ولازال دعم خط الدفاع من الأولويات بالرغم من كسر الرقم القياسي وجعل ماجواير أغلى مدافع في تاريخ اللعبة، خاصةً مع هبوط مستوى ليندلوف وتكرار إصابات بايلي.

في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم السبت 2 سبتمبر 2019، وما هي اهتمامات الفريق في المرحلة المقبلة؟

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مانشستر يونايتد يدخل المنافسة على ضم مدافع يوفنتوس

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة Calciomercato.it أن ميريح ديميرال لاعب يوفنتوس يخطف أعين الكثير من الفرق الكبرى التي ترغب في دعم خطوط دفاعها في الشتاء المُقبل.

لم يخض اللاعب التركي صاحب الـ21 عاماً سوى مباراة واحدة فقط مع كبير إيطالياً منذ إنضمامه في الصيف الماضي، وعلى الرغم من ذلك فكما أفادت التقارير أن هناك إهتمام واضح من مانشستر يونايتد، أرسنال وميلان بضم اللاعب.

لوتارو مارتينيز على رادار مانشستر يونايتد

بحسب ما أفادت به صحيفة موندو ديبورتيفو أن اللعب لوتارو مارتينيز يُعد هو المُرشح الأول لخلافة لويس سواريز في برشلونة، ولكن مانشستر يونايتد أيضاً يتوق لتعزيز هجومه بمهاجم من نوعية مارتينيز.

حيث خطف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً أنظار الجميع بعدما قدم أداءً رائعاً واستطاع أن يسجل 7 أهداف في 13 مباراة خاضها مع الإنتر هذا الموسم.

مانشستر يونايتد يخطط لضم ثنائي الدوري الفرنسي

بدأ مانشستر يونايتد يخطط للأهداف التي يرغب بضمها في سوق الانتقالات المقبلة ويركز الشياطين الحُمر بشكل كبير على مواهب الدوري الفرنسي من أجل سد ثغرات الفريق والذي يبحث عن ضم مهاجم ولاعب وسط من أجل تعويض رحيل سانشيز ولوكاكو إلى الإنتر ولمواصلة دعم خط الدفاع.

أشارت مصادر ESPN بأن الشياطين الحمر مهتمين بالتعاقد مع كلا من موسى ديمبيلي مهاجم ليون والذي يعد من الاهتمامات القديمة للفريق، ويرغب أيضاً بالتعاقد مع باكاري سوماري موهبة دفاع فريق ليل من أجل تعويض رحيل بعض اللاعبين أمثال سمولينج ومع هبوط مستوى ليندلوف بشكل كبير وعدم تأقلم ماجواير حتى الآن.

سولشار يرغب في الإبقاء على نجميه الصغيرين، تشونج وجوميز

صرح أوله جونار سولشار أنه يرغب في توقيع عقد مع كلٌا من تاهيث تشونج وأنخيل جوميز لاعبي مانشستر يونايتد للناشئين.

وقال سولشار "لقد أجرينا محادثات كثيرة معهم، عقودهم ستنتهي في الصيف المُقبل، لكننا نريدهم أن يبقوا".

ويأمل المدير الفني للشياطين الحُمر في أن تصعيدهم للفريق الأول قد يُقنع الشبان أصحاب الـ19 عاماً بتجاهل أي عروض آخرى من أي فريق أخر، خاصة في ظل محاولات يوفنتوس لضم تشونج.

بول سكولز يحث اليونايتد على ضم أوزيل

نصح بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد إدارة الفريق على التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال، حيث يراه القطعة التي تنقص الشياطين الحمر الذين يبحثون عن ضم صانع ألعاب، مشيراً بقدرة الألماني على ربط الخطوط وجودته الكبيرة في صناعة الفرص وهو ما يحتاجه الفريق لتقوية خط الهجوم.

يعاني أوزيل من فترة سيئة للغاية مع أرسنال مليئة بالمشاكل داخل الملعب وخارجها، بدايةً من ملاحقة بعض العصابات له في لندن ومروراً باستبعاد إيمري له من حساباته على الرغم من جاهزيته الفنية والبدنية، لذا فإن اللاعب قد يرحل عن صفوف الجانرز في أقرب وقت ممكن بشرط عرض راتب مغري مثل الذي يتقاضاه حالياً.