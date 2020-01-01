أخبار انتقالات ريال مدريد: أنباء عن تفكير ريال مدريد في أحد نجوم البوندسليجا

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 14 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء 14 يناير

ريال مدريد يفكر في استقطاب كاي هافيرتز

تفكر إدارة ريال مدريد في التخطيط أكثر بالمستقبل من خلال تكرار تجربة النجم الألماني توني كروس من خلال إستقدام نجم نادي باير ليفركوزن كاي هافيرتز .

الصحافة الألمانية تنظر على أن اللاعب سيكون النجم الأفضل في العالم إذا استمر على مستواه الحالي، ولذلك فسيدخل الريال في منافسة شرسة مع بايرن ميونخ بشأن هذه الصفقة التي بالتأكيد ستمتد إلى الميركاتو الصيفي

منافسة إنجليزية مع ريال مدريد بشأن فان دي بيك

وصل الثلاثي الإنجليزي تشيلسي و توتنهام بالإضافة إلى مانشستر يونايتد من أجل منافسة ريال مدريد للحصول على النجم الهولندي فان دي بيك لاعب نادي أياكس .

في المقابل ريال مدريد كان يحاول تجنب الدخول في مزيدات حول اللاعبين مع الأندية الإنجليزية بسبب عقود الرعاية الكبيرة التي جعلت كثير من الأندية ترفع عقود اللاعبين إلى أرقام وهمية

وسيكون دي بيك أحد أهم الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الحالي أو سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

ريال مدريد مهتم ببيع جاريث بيل

مازالت إدارة نادي ريال مدريد ترغب في رحيل النجم الويلزي جاريث بيل خلال الفترة الحالية دون الإنتظار حتى سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

المدير الفني زين الدين زيدان أخرج اللاعب بالفعل من حساباته بالكثير من المباريات وأصبح عامل ضغط على الفريق بسبب تصريحاته أو تصرفاته التي اثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة

بيل جاءت له عروض من الدوري الأمريكي لكنه ينتظر عرض رسمي من جانب ناديه السابق توتنهام

أنباء عن إهتمام ريال مدريد بمهاجم ليفربول

تتواصل الأنباء التي تدور داخل نادي ريال مدريد أن إدارة النادي بدأت في طرح إسم المهاجم الجديد الذي يجب أن يتواجد بالفريق خلال الفترة المُقبلة في ظل عدم الاقتناع الكامل بالمهاجم الصربي لوكايفيتش

واتجهت الأنظار نحو مهاجم نادي ليفربول فيرمينيو كأحد أهم وأبرز المهاجمين في الوقت الحالي بأوروبا وسيكون على إدارة النادي الإسباني الإختيار بين فيرمينيو وماني في حالة الرغبة في التعاقد معهم

ريال مدريد يُراقب أوضاع حارس ميلان

يحاول نادي ميلان سرعة تجديد تعاقد الحارس الإيطالي الشاب دوناروما خلال الفترة الحالية بعد صدور أخبار من جانب صحيفة " الكالشيو ميركاتو " الإيطالية تُفيد أن نادي ريال مدريد يرغب في إرسال عرض إلى الحارس الإيطالي .

النادي الملكي يرغب في تأمين مستقبل الحراسة في الفريق خاصة بعدما ثبت كورتوا أقدامه مع الفريق الأول بشكل جيد .