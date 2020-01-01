أخبار انتقالات ريال مدريد: فالفيردي لن يمنع بوجبا من التواجد في ريال مدريد

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 17 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الجمعه 17 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء 17 يناير

شقيق بوجبا متفائل بانتقال شقيقه إلى ريال مدريد

تحدث شقيق نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا عن تفائله برحيل أخيه إلى نادي ريال مدريد رغم تعثر المفاوضات حتى الأن مع نادي مانشستر يونايتد .

الصحافة الإنجليزية أشارت أن ريال مدريد لن يتعاقد مع بوجبا بعد تألق فالفيردي في السوبر الأسباني لكن شقيق نجم نادي يوفنتوس السابق عارض هذه الأخبار مؤكداً أن أخيه مكسب لأي فريق يرحل إليه .

ريال مدريد يوجه أنظاره نحو مدافع نادي نابولي

يُعاني ريال مدريد من بعض المشاكل الدفاعية خلال الموسم الحالي مما دفع زين الدين زيدان للبحث عن مدافع لسد هذه الثغرة .

وتوجهت الأنظار نحو مدافع نادي نابولي السنغالي كوليبالي لمحاولة التوقع معه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ولايوجد عرض رسمي حتى الان فالأمر مازال في طور التفاوض .

بايرن يُنافس ريال مدريد على تيموفيرنر

لن يترك بايرن ميونخ منافسه ريال مدريد الحصول على مهاجم نادي لايبزيج الألماني تيموفيرنر بسهولة خلال سوق الانتقالات الشتوية أو الميركاتو الصيفي القادم

الملكي الإسباني يرغب في تأمين مركز الهجوم بعد التعاقد مع لوكايفيتش الصربي الذي يعتبر هو البديل الأول للنجم الفرنسي بنزيما الذي لم يتبقى له الكثير من المواسم مع بطل السوبر الإسباني

بنفيكا يرغب في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

يبدو أن ماريانو دياز لن يستمر في ريال مدريد كثيراً هذا الموسم لعدم إقتناع زيدان بتواجده في التشكيلة الأساسية رغم أنه عاد إلى الملكي الإسباني برغبة أنه سيكون نجم الفريق القادم بعدما قدم موسم خيالي مع نادي ليون الفرنسي

وقدم نادي بنفيكا البرتغالي طلباً بالتعاقد مع النجم الإسباني للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويبقى القرار الأخيرة مع إدارة ريال مدريد

أهداف ريال مدريد ستكلفه أكثر من 100 مليون يورو

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقرير يُفيد أن ريال مدريد لن يجري كثير من الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيثُ أن هناك صفقتين فقد قريبين من الميرينجي الإسباني .

وستكلف الصفقتين بطل السوبر الإسباني ما يُقارب 107 مليون يورو، هناك مؤشرات تفيد أن صفقة فان دي بيك تم إغلاقها ب49 مليون يورو وهناك صفقة أخرى مع مدافع نابولي كوليبالي قد تصل إلى 58 مليون يورو .