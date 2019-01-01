أخبار انتقالات ريال مدريد | اسم جديد يظهر كأولوية، وصفقة إريسكن في خطر

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 21 أكتوبر ، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

كان الصيف الماضي بالنسبة لريال مدريد حافلًا بالصفقات والتدعيمات، فإدارة فلورنتينو بيريز لم تدخر جهدًا ولا مالًا في سبيل إعادة الملكي للتتويجات بعد موسم ماضي مخيب عانى فيه الفريق من عديد الأزمات الفنية والإدارية

الميرنجي تعاقد مع إيدين هازارد بمبلغ وصل إلى 100 مليون يورو، إلى جانب تدعيم مركز المهاجم الصريح بالتعاقد مع الموهبة التي لفتت الأنظار الموسم الماضي، لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت السابق، كما دعمت الإدارة مركز الظهير الأيسر من خلال ميندي وأخيرًا قلب الدفاع بالتعاقد مع البرازيلي ميليتاو.

ولكن رغم كل هذه التدعيمات، يُعاني ريال مدريد بداية متعثرة إلى حد ما في مختلف البطولات، مما جعل الصحافة تقول أن رأس زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، قد يتم وضعها على المقصلة مع إعادة جوزيه مورينيو إلى السانتياجو برنابيو.

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زيدان عاد وكرر إلحاحه على الإدارة بضرورة تدعيم منتصف الملعب، وكان بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد هو خياره الأول، إلا أن الصفقة فشلت بسبب تمسك إدارة المانيو بالدولي الفرنسي.

ثغرات الميرنجي التي ظهرت في الآونة الأخيرة كثيرة، مما يُحتم على إدارة بيريز أن تدخل مجددًا بكل قوتها في فترة الانتقالات الشتوية لسد عجز الفريق، إلى جانب التخطيط لفترة انتقالات صيفية مقبلة لا تقل قوة عن سابقتها.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020؟

ريال مدريد يضع سانشو هدفًا رئيسيًا له الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني، ولكن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سانشو يُعد واحدًا من أبرز اللاعبين في الموسم الماضي بالدوري الألماني، ولازال يُقدم هذا الموسم أداءً مميزًا رفقة كتيبة لوسيان فافري.

وبحسب ما أوردته صحيفة دايلي ميل، فإن ريال مدريد وضع الدولي الإنجليزي هدفًا رئيسيًا له من أجل دعم خط هجومه في الميركاتو الجديد.

في الوقت نفسه فإن الميرنجي يُتوّقع أن يجد منافسة شرسة على سانشو من مانشستر يونايتد والذي هو الآخر يضع صاحب الـ 19 عامًا كأولوية قصوى العالم المقبل.

وتُقدر قيمة سانشو في الوقت الراهن بـ 90 مليون جنيه استرليني، أي قرابة الـ 100 مليون يورو، ومن المتوقع أن تزيد هذه القيمة حال استمرار تألقه في البوندسليجا.

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باريس سان جيرمان قد يٌدمر خطط ريال مدريد الشتوية

يبدو وأن خطط ريال مدريد للميركاتو الشتوي في خطر، وذلك بعد التقارير التي انتشرت في الآونة الأخيرة عن عزم باريس سان جيرمان التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي.

إريكسن ينتهي عقده الصيف المقبل وله حق التوقيع لأي فريق في الشتاء، والأرجح أن يوافق توتنهام على بيعه حتى يستفيد ماديًا عوضًا عن الرحيل مجانًا في الصيف.

ريال مدريد يضع إريكسن كخيار أول لدعم منتصف الملعب، واللاعب نفسه لديه الرغبة في اللعب بملعب السانتياجو برنابيو، ولكن تدخل البي آس جي قد يُعطل الأمر ويضع عقبات.

التقارير الفرنسية كشفت عن أن البي آس جي قد يبيع يوليان دراكسلر وباريديس من أجل توفير سيولة مادية في سبيل إنهاء صفقة إريكسن في يناير المقبل، وذلك بعد وضعه كأولوية من قبل المدرب توماس توخيل.

داني سيبايوس قد يرحل نهائيًا عن ريال مدريد

تحدثت تقارير إسبانية عن احتمالية رحيل داني سيبايوس عن ريال مدريد بصورة نهائية في الصيف المقبل.

وكان ريال مدريد قد أعار الدولي الإسباني إلى آرسنال لمدة عام، وأصبح من الركائز الأساسية في كتيبة أوناي إيمري.

ورغم تأكيدات اللاعب مرارًا أنه يريد العودة مجددًا إلى الملكي، غير أن الصحافة الإسبانية ترجح أن العكس هو الأقرب للحدوث.

الصحف الإسبانية أشارت إلى أن سيبايوس قد أخبر إدارة ريال مدريد برغبته في الاستمرار في آرسنال وعدم العودة.

ولكن سيتعين على الجانرز التفاوض مع ريال مدريد لتلبية طلباته المادية، حيث لا يتضمن عقد إعارته الحالي بندًا للشراء كما هو حال أغلب الإعارات.