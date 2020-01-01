أخبار انتقالات ريال مدريد: جاريث بيل يرغب في البقاء حتى نهاية الموسم

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 9 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الخميس 9 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد يوم الخميس 9 يناير

جاريث بيل يرفض عروض الدوري الأمريكي

أعلن وكيل النجم الويلزي جاريث بيل عن رفضه الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية إلى الدوري الأمريكي، حيثُ عبر عن رغبته في البقاء داخل ريال مدريد حتى نهاية الموسم .

النادي الملكي لم يعد لديه المانع في رحيل نجم توتنهام السابق بعد العديد من المشاكل خاصة مع الجمهور لذلك فاللاعب يرغب بتسويق نفسه أكثر خلال النصف الثاني من الموسم حتى يرحل إلى أحد الأندية الأوروبية .

الجدير بالذكر ان أندية الدوري الإنجليزي أكثر الأندية المهتمة بضم بيل على رأسهم نادي مانشستر يونايتد ونادي توتنهام .

كارلوس ألينا يُعلن وفائه إلى برشلونة ويرفض التفكير بريال مدريد

نفى نجم نادي برشلونة والمعار إلى نادي ريال بيتيس كارلوس ألينا تفكيره في الذهاب يوماً ما إلى نادي ريال مدريد مهما كانت العروض المُقدمه له .

النجم الإسباني الشاب كان قد لعب لنادي برشلونة طوال مسيرته الشابة قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي له في الخط الهجومي لتقوم إدارة الفريق بإعارته إلى ريال بيتيس حتى يكسب الخبرة اللازمه له .

الصحافة الإسبانية قد أشارت في بعض الأخبار أن ريال مدريد يُفكر في النجم الإسباني الشاب كنوع من التدعيم لمستقبل الفريق لكن اللاعب أعلن وفائه لناديه الأصلي حتى هذه اللحظة .

فالفيردي يُعبر عن سعادته بقدوم بول بوجبا إلى ريال مدريد

يبدو أن نجم نادي ريال مدريد الشاب فالفيردي لا يرى أن هناك مشاكل كبيرة في قدوم النجم الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد ، حيثُ عبر عن سعادته كثيراً بأنه سيجوار نجم يوفنتوس السابق كما أنه سيتعلم منه كثيراً .

ويحاول المدير الفني زين الدين زيدان إقناع إدارة الميرينجي بسرعة التعاقد مع بوجبا خلال سوق الانتقالات الشتوية لكن ليس هناك تحرك كبير من جانب بطل أوروبا السابق .

مانشستر يونايتد يقف أمام رغبة بوجبا في الرحيل

مازال هناك رفض من جانب إدارة مانشستر يونايتد في السماح برحيل بول بوجبا خلال الميركاتو الشتوي الحالي مهما كان العرض المُقدم من جانب نادي ريال مدريد، فحسب صحيفة "إكسبريس" الإنجليزي فأن إدارة اليونايتد يُمكن أن توافق على رحيل اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لكنها ترى إحتياج الفريق للاعب خلال النصف الثاني من الموسم .

بوجبا لم يلعب كثيراً خلال النصف الأول من الموسم لذلك فقد الفريق الكثير من النقاط أبعدته بعض الشئ عن المربع الذهبي لكن مازال هناك رغبة من الشياطين الحمر في التواجد بالمربع الذهبي و الفوز بالدوري الأوروبي .

الجدير بالذكر أن زيدان يرغب في إنهاء الصفقة سريعاً بسبب الغيابات الكبيرة التي تضرب الميرينجي خاصة أنه لم يعد يعتمد بشكل أساسي على النجم الكرواتي مودريتش

شائعات جديدة حول إنتقال مبابي إلى ريال مدريد

خرجت الصحافة الفرنسية ببعض الأخبار التي تُشير أن النجم الفرنسي مبابي يُفكر كثيراً في عرض باريس سان جيرمان بشأن التجديد خلال الفترة المقبلة، النادي الفرنسي يحاول الحفاظ على لاعبه من إغراءات نادي ريال مدريد .

الفريق الملكي يراقب كثيراً أوضاع اللاعب الفرنسي الذي كان قد أشار في الكثير من المناسبات عن تشجيعه لنادي ريال مدريد، هذا قد يوضح أن الميرينجي لم يقم بأي صفقة كبيرة تعوض رحيل كريستيانو رونالدو حتى الأن .