أخبار انتقالات ريال مدريد: تراوري يغازل الملكي وأوديجارد قد يعود مبكرًا

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 2 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق.

كما نجح الملكي في دعم مركز الظهير الأيسر أخيراً سعياً لمنافسة شرسة في هذا المركز بين البرازيلي مارسيلو والفرنسي ميندي لاعب ليون السابق، وكذلك نفس الحال بالنسبة لمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع والذي سينافس عليه الوافد الجديد ميليتاو الذي انضم للمرينجي من صفوف بورتو البرتغالي.

مع ذلك لازال ريال مدريد يبحث عن مواصلة تدعيم صفوفه من أجل سد بعض الثغرات الآخرى وخاصةً في مركز خط الوسط، حيث حاول زيدان التعاقد مع بوجبا من مانشستر يونايتد ولكن محاولاته باءت بالفشل بسبب اصرار النادي الإنجليزي على عدم التفريط في لاعبه تحت أي ظرف.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020؟

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أخبار ريال مدريد يوم الخميس 2 يناير

بنزيما يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

اقترب الفرنسي كريم بنزيما من تجديد عقده مع ريال مدريد ، حيث يسعى الملكي للحفاظ على اللاعب، بسبب أهميته الكبرى بالنسبة لهم في الفترة الماضية وكما هو منتظر منه مستقبلًا.

أصبح بنزيما هو المهاجم الأساسي للملكي مرة أخرى، بعد رحيل كربستيانو رونالدو إلى يوفنتوس ، وطبقًا لصحيفة ماركا سيتم تمديد عقده لعام إضافي، ومن المُنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن ذلك في الصيف المقبل.

ريال مدريد يراقب وضع فابيان رويز مع نابولي

بدأ ريال مدريد مفاوضات مع لاعب خط وسط نابولي "فابيان رويز" بشأن انتقال محتمل إلى السانتياجو بيرنابيو في الصيف المُقبل.

دخل الإسباني فابيان رويز قائمة اهتمامات زين الدين زيدان في ظل سعي الملكي للتعاقد مع لاعب وسط منذ الصيف الماضي، حيث بدأ الملكي يجهز العدة لتعويض مودريتش الذي تقدم في العمر ولم يعد بنفس اللياقة البدنية.

أكدت تقارير كادينا سير بإن الملكي لا ينوي دفع أكثر من 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعب ريال بيتيس السابق، ولكن نابولي يصر على عدم التفريط فيه بأقل من 100 مليون يورو، لذا يراقب المرينجي وضعه مع البارتينوبي، وهل سيجدد عقده أم لا!.

أوديجارد قد يعود مبكرًا لريال مدريد

يراقب ريال مدريد وضع اللاعب النرويجي الموهوب مارتن أوديجارد مع فريق ريال سوسيداد، حيث يقدم اللاعب المُعار من الملكي مستويات مذهلة للغاية مع الفريق الباسكي منذ بداية الموسم الحالي بعد أن تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 5 أخرين في 16 مباراة لعبها بالدوري الإسباني.

أشارت مصادر صحيفة ماركا بإن ريال مدريد يفكر في قطع إعارته "التي لمدة موسمين" مُبكرًا في الصيف المُقبل وذلك في حال واصل تألقه مع ريال سوسيداد، ولكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، ولكن الفكرة مطروحة وبقوة خاصًة مع احتمالية رحيل مودريتش وإيسكو.

تألق فالفيردي قد يلغي فكرة ضم بوجبا

يفكر ريال مدريد جديًا في إلغاء فكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا في الفترة المقبلة، بعد أن فاجئ الأوروجوياني فالفيردي الجميع بمستواه المذهل منذ حصوله على فرصته كأساسي، ليحجز مكانًا في التشكيلة بدلًا من لوكا مودريتش.

أشارت مصادر صحيفة آس أن الملكي ينوي عدم خوض أي محاولة جديدة لضم بوجبا، بعد أن سعي المرينجي طيلة الصيف الماضي وراء ضمه ولكن مانشستر يونايتد كان قد رفض التفريط في نجم الفريق وأصر على الإبقاء عليه، رغمًا عن أنف رغبته بالرحيل.

مودريتش يُفكر في الرحيل

يفكر الكرواتي لوكا مودريتش جديًا في الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الفترة المقبلة، بعد أن بدأ يشعر بتجاهله في الفترة الأخيرة وهو ما ظهر بوضوح بعد أن بات احتياطيًا في أغلب المباريات مع الملكي

أشارت مصادر صحيفة ماركا بإن اللاعب لا يشعر بالارتياح مع ريال مدريد بعد أن تم تجاهله من قبل زين الدين زيدان في بعض المباريات الكبرى مثل مواجهات أتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان وفي مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

كان لوكا مودريتش قد جذب انتباه الإنتر في الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يتحرك النيراتزوري مجددًا لمحاولة ضمه وذلك استغلالًا لوضعه الحالي داخل الفريق.

أداما تراوري يغازل الملكي

قام الإسباني أداما تراوري بمغازلة ريال مدريد، كما اعتاد أغلب اللاعبين الذين يحلمون باللعب للمرينجي يومًا ما، ومن بينهم النجم الحالي هازارد الذي سبق وإن عبر مرارًا وتكرارًا عن حلمه بارتداء القميص الأبيض، حتى تحقق حلمه قبل بداية الموسم الحالي.

عندما تم سؤال تراوري عن احتمالية العودة لإسبانيا مجددًا بعد تألقه مؤخرًا مع وولفرهامبتون، أجاب تراوري بإنه في حال العودة للدوري الإسباني فسينضم لريال مدريد فقط، فهل يتحرك الملكي لضمه في ميركاتو الشتاء؟