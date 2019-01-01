أخبار انتقالات برشلونة | البرسا يوجه أنظاره نحو نجوم الكالتشيو، وموهبة عربية على الطريق

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 21 أكتوبر ، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة فالفيردي في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان.

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد أول 8 جولات من منافسات الدوري الإسباني وجولتين في دوري أبطال أوروبا، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020؟

برشلونة يُخطط لخطف نجم الميلان

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن عزم برشلونة التعاقد مع رافاييل ليو نجم ميلان الإيطالي.

ليو كان قد انضم إلى ميلان هذا الصيف قادمًا من ليل، ورغم قصر مدة وجوده داخل السان سيرو، إلا أنه يُعد حاليًا النجم الأول للروسونيري.

وكشفت التقارير عن أن برشلونة يضع ليو كخيار أول لتعويض عثمان ديمبلي، الذي فقدت الإدارة الأمل فيه بسبب كثرة إصاباته وعقليته السيئة.

ولكن الصفقة تبدو من الناحية المنطقية صعبة، إذ أن الميلان من المستحيل أن يُفرط في أبرز لاعبيه في المرحلة الحالية لا سيما وأنه يتوقع له دورًا كبيرًا بعد قدوم المدرب ستيفانو بيولي.

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برشلونة يُحدد خليفة لويس سواريز

.وضعت إدارة برشلونة النجم لاوتارو مارتينيز لاعب الإنتر على رأس أولوياتها للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

إدارة البرسا تنظر إلى مارتينيز على أنه الخليفة للويس سواريز الذي يبدو وأنه يعيش سنواته الأخيرة في البلوجرانا بسبب كبر السن رغم ما يقدمه من قيمة وجودة عالية.

ويمتلك الدولي الأرجنتيني شرطًا جزائيًا في عقده مع الإنتر بقيمة 111 مليون يورو، وتسعى إدارة النيراتزوي للحفاظ على جوهرتها من خلال تجديد عقده وحذف هذا البند من العقد.

التقارير الصحفية تحدثت أيضًا عن أن برشلونة سيكون هادئًا في هذه الصفقة بسبب قدرة سواريز على العطاء، ولكن بالنسبة لها الأمر محسوم، لاوتارو مارتينيز هو خليفته.

الجدير بالذكر أن مارتينيز البالغ من العمر 22 عامًا قد سجل هذا الموسم 5 أهداف في 10 مباريات خاضها مع الإنتر في الكالتشيو ودوري الأبطال.

برشلونة يضع أمين حارث تحت المجهر

لفت أمين حارث لاعب شالكه الألماني الأنظار إليه بعد الأداء المميز الذي يُقدمه رفقة الرويال بلوز هذا الموسم، وهو ما جذب إدارة برشلونة لمتابعته عن قرب.

تقارير من شبكة "شبورت1" الألمانية، كشفت أن البرسا أُعجب بمستوى الدولي المغربي، ووضعه كخيار محتمل لتدعيم خط الهجوم.

ليس هذا فحسب، بل إن إدارة البلوجرانا أرسلت كشافيها لمتابعة ابن الـ22 ربيعًا من الملعب خلال مباراة شالكه وهوفينهايم في الدوري الألماني.

الجدير بالذكر أن حارث هو النجم الأول لشالكه حاليًا، وقد أحرز 4 أهداف وصنع هدفين خلال رحلة الفريق في البوندسليجا هذا الموسم والبالغة 8 جولات.

برشلونة يعود لاستهداف بديل دي ليخت

زعمت بعض الصحف الإسبانية، أن إدارة برشلونة بصدد العودة للتفكير في مدافع نابولي خاليدو كوليبالي، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس المثيرة للجدل.

واعترف المنتج السينمائي الشهير بشكل لا لبس فيه، أنه سيضطر لبيع أسد التيرانجا يومًا ما، لكن بشرط الحصول على مبلغ يزيد عن 105 مليون يورو.

وأكدت نفس الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس فقراء الجنوب، جعلت نظيره في برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، يعود للتفكير في كوليبالي من جديد، لحاجة إرنستو فالفيردي الماسة لقلب دفاع من الطراز العالمي، تعويضًا لخسارة صفقة دي ليخت.

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