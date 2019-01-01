أخبار انتقالات برشلونة | اهتمام بضم لاوتارو مارتينيز والإنتر يبدأ مفاوضات راكيتيتش

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 29 أكتوبر ، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة فالفيردي في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان.

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد أول 8 جولات من منافسات الدوري الإسباني وجولتين في دوري أبطال أوروبا، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020؟

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برشلونة يستهدف ضم مهاجم الإنتر

بدأ برشلونة بالتخطيط للمرحلة المقبلة من سوق الانتقالات، بعد أن حدد العملاق الكتالوني أولوياته طبقاً لرؤية المدرب فالفيردي.

يعتبر مركز المهاجم من أهم المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في تشكيل البلاوجرانا خاصةً مع عدم وجود بديل للأوروجوياني لويس سواريز والذي هبط مستواه بعض الشئ.

أشارت مصادر صحيفة آس بأن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر، ويسعى للتحرك لضمه في الفترة المقبلة بعد أن ظهر اللاعب بمستوي جيد للغاية منذ تعيين المدرب أنطونيو كونتي.

كان مارتينيز قد قدم أداءاً جيداً للغاية في بطولة كوبا أمريكا التي لُعبت هذا الصيف في البرازيل، ومنذ ذلك الحين يضع العملاق الكتالوني اللاعب في حساباته، تمهيداً للانقضاض عليه مستقبلاً.

الإنتر في مفاوضات لضم الكرواتي راكيتيتش

يبدو أن التعاون بين برشلونة والإنتر في الفترة المقبلة قد لا يقتصر على لاوتارو مارتينيز، بعد أن أبدى الأفاعي اهتمامهم بإحدى لاعبي الفريق الإسباني.

هذا اللاعب هو الكرواتي راكيتيتش الذي يسعى النيراتزوري خلفه منذ سوق الانتقالات الصيفية، ولكنه لم يفقد الأمل بعد في قدرته على التعاقد معه في الفترة المقبلة.

خرج راكيتيتش من حسابات فالفيردي هذا الموسم بعد اعتماده على كلا من دي يونج وأرثر في وسط الملعب، لذا من المرجح رحيل اللاعب عن صفوف البلاوجرانا بمجرد وصول عرض مناسب.

بحسب مصادر صحيفة سبورت فأن الطرفان في مناقشات من أجل إتمام الصفقة في يناير المقبل وذلك بسبب اصرار الإيطالي أنطونيو كونتي على التعاقد معه في أقرب وقت ممكن.

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برشلونة يُخطط لخطف نجم الميلان

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن عزم برشلونة التعاقد مع رافاييل ليو نجم ميلان الإيطالي.

ليو كان قد انضم إلى ميلان هذا الصيف قادمًا من ليل، ورغم قصر مدة وجوده داخل السان سيرو، إلا أنه يُعد حاليًا النجم الأول للروسونيري.

وكشفت التقارير عن أن برشلونة يضع ليو كخيار أول لتعويض عثمان ديمبلي، الذي فقدت الإدارة الأمل فيه بسبب كثرة إصاباته وعقليته السيئة.

ولكن الصفقة تبدو من الناحية المنطقية صعبة، إذ أن الميلان من المستحيل أن يُفرط في أبرز لاعبيه في المرحلة الحالية لا سيما وأنه يتوقع له دورًا كبيرًا بعد قدوم المدرب ستيفانو بيولي.

برشلونة يتابع سينسي عن كثب

.وضعت إدارة برشلونة النجم لاوتارو مارتينيز لاعب الإنتر على رأس أولوياتها للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

يمتلك برشلونة العديد من لاعبي خط الوسط في الوقت الراهن بعد التعاقد مع دي يونج وأرثر في المرحلة الماضية، ولكنه قد يتعاقد مع لاعبين جدد.

أشارت مصادر كادينا سير أن العملاق الكتالوني يريد تعويض أي لاعب قد يرحل عن الفريق ومن بينهم الكرواتي راكيتيتش المرشح بقوة للانتقال إلى النيراتزوري.

أكدت نفس التقارير بأن البلاوجرانا يراقبوا سينسي عن كثب بعد أن قدم لاعب ساسولو السابق أداءاً ملفتاً للنظر في بداية الموسم مع الإنتر، حيث يعد هو أهم لاعبي وسط الأفاعي في الوقت الراهن.

برشلونة يضع أمين حارث تحت المجهر

لفت أمين حارث لاعب شالكه الألماني الأنظار إليه بعد الأداء المميز الذي يُقدمه رفقة الرويال بلوز هذا الموسم، وهو ما جذب إدارة برشلونة لمتابعته عن قرب.

تقارير من شبكة "شبورت1" الألمانية، كشفت أن البرسا أُعجب بمستوى الدولي المغربي، ووضعه كخيار محتمل لتدعيم خط الهجوم.

ليس هذا فحسب، بل إن إدارة البلوجرانا أرسلت كشافيها لمتابعة ابن الـ22 ربيعًا من الملعب خلال مباراة شالكه وهوفينهايم في الدوري الألماني.

الجدير بالذكر أن حارث هو النجم الأول لشالكه حاليًا، وقد أحرز 4 أهداف وصنع هدفين خلال رحلة الفريق في البوندسليجا هذا الموسم والبالغة 8 جولات.

برشلونة يعود لاستهداف بديل دي ليخت

زعمت بعض الصحف الإسبانية، أن إدارة برشلونة بصدد العودة للتفكير في مدافع نابولي خاليدو كوليبالي، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس المثيرة للجدل.

واعترف المنتج السينمائي الشهير بشكل لا لبس فيه، أنه سيضطر لبيع أسد التيرانجا يومًا ما، لكن بشرط الحصول على مبلغ يزيد عن 105 مليون يورو.

وأكدت نفس الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس فقراء الجنوب، جعلت نظيره في برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، يعود للتفكير في كوليبالي من جديد، لحاجة إرنستو فالفيردي الماسة لقلب دفاع من الطراز العالمي، تعويضًا لخسارة صفقة دي ليخت.