أخبار انتقالات برشلونة: برشلونة يدخل سباق ضم موهبة ألمانيا

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 16 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة البرسا في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد نهاية الدور الأول الدوري الإسباني والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الخميس 16 يناير ، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار برشلونة يوم 16 يناير

برشلونة يدخل سباق الحصول على كاي هافيرتز

صعدت أسهم النجم الألماني كاي هافيرتز كثيراً ليكون الإسم الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعد رغبة كثير من الفرق في التعاقد معه بعدما كان بايرن ميونخ أقرب هذه الأندية .

وقد بدأ نادي برشلونة في الوصول إلى نجم باير ليفركوزن من أجل استطلاع رأيه في التواجد بالفريق الكتالوني في ظل رغبة أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي في الحصول عليه أيضاً .

ويعتبر ليفركوزن أكثر المستفيدين من رغبة كل هذه الأندية لأن قيمة اللاعب ستتخطى ال100 مليون يورو في ظل أنه لم يتخطى حاجز ال20 عاماً بشكل كبير .

شالكة يصل لإتفاق مع لاعب برشلونة الشاب

نجح نادي شالكة في الوصول لإتفاق مع نادي برشلونة بخصوص لاعبه الشاب توديبو للانتقال للأزرق الملكي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع أحقية الشراء .

وقد وصلت قيمة الصفقة حالياً مليون ونصف يورو لمدة ستة أشهر مع دفع 21 مليون يورو في حالة شراء عقد اللاعب مع نهاية الموسم .

مانشستر يونايتد يزاحم برشلونة على لابورت

لم ينجح نادي برشلونة في حسم صفقة مدافع مانشستر سيتي لابورت بشكل سريع مما أدى إلى دخول نادي مانشستر يونايتد في المفاوضات مما يجعل قيمة الصفقة تزداد على بطل الدوري الإسباني .

في المقابل هناك منافسة شرسة من جانب مانشستر سيتي لإبقاء المدافع الإنجليزي مع كل هذه الضغوط والاغراءات .

سانشو يدخل ضمن دائرة إهتمامات برشلونة

يُخطط نادي بوروسيا دورتموند لمستقبل الفريق دون وجود النجم الإنجليزي سانشو مما يعطي إنطباع كبير بأن إدارة دورتموند جاهزة للإستماع للعروض المُقدمة من الأندية بشكل عام .

ويعتبر نادي تشيلسي هو أول المهتمين باللاعب ثم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد إلا أن مسئولي برشلونة لديهم رغبة كبيرة الأن في الجلوس مع اللاعب من اجل بدء المفاوضات لإقناعه بالرحيل إلى بطل الدوري الإسباني .

الجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند لن يبيع اللاعب بأقل من 120 مليون يورو وهو ما سيضع ضغوط كبيرة على كل الأندية الراغبة في ضمه

برشلونة يرفع قيمة تيمو فيرنر على ريال مدريد

يظهر للجيع عدم احتياج نادي برشلونة للمهاجم الألماني تيمو فيرنر بسبب تواجد لويس سواريز وجريزمان في هذا المركز إلا أن بطل الدوري الإسباني يحاول التواصل مع اللاعب لرفع سعره أمام ريال مدريد .

البرسا دخل السباق بحجة إصابة مهاجمه الأول لويس سواريز التي يمكن أن تمتد حتى شهر أبريل القادم وهو ما يعني إحتياج الفريق لمهاجم آخر.

الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي و بايرن ميونخ لديهم رغبة أيضاً في التوقيع مع اللاعب لذلك ستكون قيمة اللاعب مرتفعه خاصة أنه يحجز مكان أساسي في تشكيلة منتخب ألمانيا .