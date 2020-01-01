أخبار انتقالات برشلونة: عودة توران ورحيل فيدال يُزيد الغضب الجماهيري

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 8 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة فالفيردي في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد نهاية الدور الأول الدوري الإسباني والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار برشلونة يوم 7يناير

أردا توران يُنهي إعارته في الدوري التركي للعودة إلى برشلونة

أنهى النجم التركي أردا توران إعارته في فريق باشاك شهير المتواجد في الدوري التركي ليعود مُجدداً إلى نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية مما يضع إدارة البلوجرانا في مأزق كبير بسبب رغبة فيدال في الرحيل .

توران كان قد لعب في برشلونة خلال المواسم السابقة عندما جاء من أتلتيكو مدريد لكنه لم يقدم المستوى المطلوب مما جعل بطل الدوري الإسباني يحاول التخلص منه عن طريق الإعارة .

وسيكون أمام رئيس نادي برشلونة بارتيميو الكثير من الضغط خلال الفترة المقبلة لتحديد مصير وسط ملعب الفريق .

الإغراءات تزداد على فيدال في سوق الانتقالات الشتوية

أعلن نادي مانشستر يونايتد من خلال وسائل الإعلام المختلفه إستعداده للجلوس مع وكلاء النجم التشيلي فيدال من أجل إنهاء إجراءات التعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية .

ومن جانب اخر تحاول إدارة برشلونة إقناع اللاعب بالبقاء مع ضمان المشاركة أساسياً مع الفريق لكن إغراءات نادي مانشستر يونايتد بالإضافة إلى نادي الإنتر كبيرة لإقناع اللاعب .

الجدير بالذكر أن هناك إحتقان جماهيري كبير بسبب أخبار رحيل فيدال حيثُ يرى مشجعين البلوجرانا ضرورة بقاء نجم بايرن ميونخ السابق خلال النصف الثاني من الموسم .

برشلونة يُغري لوتارو مارتينيز بميسي

يراقب نادي برشلونة أوضاع اللاعب الفرنسي لوتارو مارتينيز مع نادي الإنتر خلال الفترة الحالية من أجل محاولة ضمه للبلوجرانا خلال الفترة المقبلة في ظل تألق اللاعب في الدوري الإيطالي

مارتينيز نجح في إحراز 9 أهداف في 15 مباراة تحت قيادة كونتي ليكون أبرز الأسماء في تشكيلة الإنتر خلال النصف الأول من الموسم ليجذب أنظار مانشستر يونايتد وبرشلونة في الميركاتو الشتوي

يُذكر أن مارتينيز هو أحد النجوم الشابة التي تأمل الأرجنتين أن يساعدوا ميسي في الحصول على لقب كوبا أمريكا مما يجعل هناك علاقة جيدة بين الثنائي تساعد في إنتقاله إلى بطل الدوري الإسباني .

فابيان روز تحت أنظار برشلونة

دخل نادي برشلونة سباق جديد مع نادي ريال مدريد في مراقبة لاعب نادي نابولي فابيان روز تمهيداً للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي أو سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

وتتضح الرؤية أكثر عندما يُلاقي بطل الدوري الإسباني نظيره الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، حيثُ ستكون مراقبة اللاعب أفضل بكثير لذلك تؤكد بعض المصادر الإسبانية أن الصفقة ستتأجل إلى الميركاتو الصيفي لكن القلق الوحيد هي عروض ريال مدريد لتعزيز وسط ملعبهم خلال النصف الثاني من الموسم .

برشلونة يستغل رغبة ميلان لرفع قيمة مدافعه في الميركاتو الشتوي

وصلت مُحادثات نادي ميلان الإيطالي مع نادي برشلونة بشأن اللاعب توديبو إلى منطقة متقدمه بعدما حاول مسئولي البلوجرانا رفع قيمة الصفقة كثيراً حتى دخلت عديد من الأندية الراغبة في ضم اللاعب على رأسها نادي باير ليفركوزن الألماني .

في المقابل شعر وكلاء نادي ميلان أن هناك بطئ في عملية الإنتقال لرفع المزايدة على اللاعب حيثُ يعتبر السبب الرئيسي لإنسحابهم من الصفقة لكن سرعان ما تراجع نادي برشلونة من أجل حسم الصفقة .

الجدير بالذكر ان توديبو كان قد تألق مع نادي تولوز بالدوري الفرنسي قبل أن ينتقل إلى بطل الدوري الإسباني لكنه لم يشارك لقلة خبرته لذلك يرغب المدير الفني فالفيردي في إعطاء المزيد من الدقائق للاعب في فريق اخر لإكتساب خبرة أكبر .