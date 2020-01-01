أخبار انتقالات برشلونة: كيكي يرفض رحيل أرتورو فيدال

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 17 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة البرسا في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد نهاية الدور الأول الدوري الإسباني والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الخميس 16 يناير ، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

اقرأ أيضاً.. إنييستا يختار أفضل لاعبي الوسط من وجهة نظره

تعرف على أخبار برشلونة يوم 16 يناير

كيكي يرفض رحيل فيدال عن برشلونة

رفض المدير الفني الإيطالي كيكي المدرب الجديد لنادي برشلونة فكرة رحيل أرتورو فيدال عن البرسا خلال الانتقالات الشتوية الحالية .

المدرب تحدث مع فيدال ووضح له أهميته في خطته خلال الفترة المُقبلة، أكد أنه يحتاج إليه بالتركيز في الملعب وعدم التفكير في الرحيل إلى الإنتر بالوقت الحالي .

الجدير بالذكر أن الإنتر كان قد اقترب من إتمام التعاقد مع النجم التشيلي لكن رحيل فالفيردي أفسد كل هذه التخطيطات

بايرن يُفاجئ برشلونة بمحاولة التوقيع مع سيميدو

فاجئ بايرن ميونخ نظيره نادي برشلونة بمحاولة التوقيع مع النجم البرتغالي سيميدو خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية

وقد انتشرت الكثير من الأخبار عن وجود تفاوض بين الطرفين لكن إدارة البايرن كان قد أكدت أنه لن تعقد صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وتغيرت كل هذه المؤشرات مع اقتراب توقيع سيميدو .

مانشستر يونايتد يزاحم برشلونة على لابورت

لم ينجح نادي برشلونة في حسم صفقة مدافع مانشستر سيتي لابورت بشكل سريع مما أدى إلى دخول نادي مانشستر يونايتد في المفاوضات مما يجعل قيمة الصفقة تزداد على بطل الدوري الإسباني .

في المقابل هناك منافسة شرسة من جانب مانشستر سيتي لإبقاء المدافع الإنجليزي مع كل هذه الضغوط والاغراءات .

سانشو يدخل ضمن دائرة إهتمامات برشلونة

يُخطط نادي بوروسيا دورتموند لمستقبل الفريق دون وجود النجم الإنجليزي سانشو مما يعطي إنطباع كبير بأن إدارة دورتموند جاهزة للإستماع للعروض المُقدمة من الأندية بشكل عام .

ويعتبر نادي تشيلسي هو أول المهتمين باللاعب ثم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد إلا أن مسئولي برشلونة لديهم رغبة كبيرة الأن في الجلوس مع اللاعب من اجل بدء المفاوضات لإقناعه بالرحيل إلى بطل الدوري الإسباني .

الجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند لن يبيع اللاعب بأقل من 120 مليون يورو وهو ما سيضع ضغوط كبيرة على كل الأندية الراغبة في ضمه

برشلونة يرفع قيمة تيمو فيرنر على ريال مدريد

يظهر للجيع عدم احتياج نادي برشلونة للمهاجم الألماني تيمو فيرنر بسبب تواجد لويس سواريز وجريزمان في هذا المركز إلا أن بطل الدوري الإسباني يحاول التواصل مع اللاعب لرفع سعره أمام ريال مدريد .

البرسا دخل السباق بحجة إصابة مهاجمه الأول لويس سواريز التي يمكن أن تمتد حتى شهر أبريل القادم وهو ما يعني إحتياج الفريق لمهاجم آخر.

الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي و بايرن ميونخ لديهم رغبة أيضاً في التوقيع مع اللاعب لذلك ستكون قيمة اللاعب مرتفعه خاصة أنه يحجز مكان أساسي في تشكيلة منتخب ألمانيا .