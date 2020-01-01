أخبار انتقالات برشلونة: بدء مفاوضات ضم بديل سواريز وفيدال قد يستمر

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 2 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة فالفيردي في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد أول 8 جولات من منافسات الدوري الإسباني وجولتين في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020؟

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تعرف على أخبار برشلونة يوم 2 يناير

إتفاق بين ميلان وبرشلونة على إعارة توديبو

نجح ميلان في التوصل إلى إتفاق رسمي مع برشلونة بشأن إعارة المدافع الفرنسي الموهوب "توديبو"، على أن ينتقل لصفوف الروسونيري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليحصل على المزيد من الدقائق مع الفريق الأول.

أشارت مصاد توتو ميركاتو بإن الإتفاق قد تم بالفعل بين الطرفين، مع وجود خيار للشراء مقابل 20 مليون يورو في الصيف القادم، ولكن المشكلة تتمثل في عدم موافقة توديبو على الرحيل إلى ميلان!.

فيدال قد يستمر مع برشلونة حتى نهاية الموسم

تشير أخر التقارير إلى أن قناعات برشلونة بشأن مصير فيدال مع الفريق بدأت تتغير، على الرغم أن العملاق الكتالوني كان منفتحًا على بيع التشيلي بشرط وصول عرض مناسب له، ولكن الفكرة الآن تتجه إلى محاولة إقناعه بالاستمرار حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

أكدت مصادر صحيفة سبورت بإن خروج إلينا إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة، وعدم معرفة ماهية الفترة التي سيغيبها أرثور بسبب إصابته المُعقدة في العانة، من شأنهما أن يجبرا البلاوجرانا على رفض كل إغراءات الإنتر، لصعوبة إيجاد بديل للاعب في الوقت الراهن.

برشلونة يبدأ مفاوضات ضم بديل سواريز

تقدم برشلونة بعرض رسمي لضم الإسباني داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي، في إطار سعي البلاوجرانا لتدعيم بخط الهجوم، خاصًة مع فشل صفقة نيمار في الصيف الماضي، وعدم تقديم بواتينج لأي مردود يُذكر، ليتواصل البحث عن بديل لخط الهجوم.

يعتبر أولمو من خريجي أكاديمية لا ماسيا، واستطاع تقديم أداء ممتاز مع البطل الكرواتي وكذلك برفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عام في اليورو الأخير، وبحسب مصادر صحيفة سبورت، فإن برشلونة تقدم بعرض رسمي للتعاقد معه.

توديبو يقترب من الرحيل إلى الدوري الألماني

ازدادت احتمالية رحيل المدافع الواعد توديبو عن صفوف برشلونة ، مع صعوبة حصول اللاعب على فرصته في الوقت الراهن في ظل اعتماد فالفيردي على الثنائي بيكيه ولونجليه في خط الدفاع منذ بداية الموسم مع وجود أومتيتي على الدكة.

أشارت مصادر موندو ديبورتيفو بإن باير ليفركوزن الذي يلعب في الدوري الأوروبي، هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب المطلوب في عدة أندية، ومن المحتمل أن ينتقل إليهم في سوق انتقالات يناير 2020.

رسميًا.. الينا ينضم لريال بيتيس على سبيل الإعارة

أعلن ريال بيتيس عن تعاقده مع الموهوب كارلس الينا وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة مهمة للفريق الأندلسي الذي كان يبحث عن لاعب وسط ذو نزعة هجومية بسبب تكرار إصابات الفرنسي نبيل فقير.

من المقرر أن يتكفل الفريق الأندلسي براتب اللاعب، ولن تتضمن الصفقة وجود خيار للشراء مع نهاية الموسم، حيث يعقد البلاوجرانا أمالًا كبيرة على الينا لقيادة خط وسط الفريق في المستقبل.تو