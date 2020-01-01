أخبار انتقالات برشلونة: بدء التخطيط لبيع ديمبيلي وإيمرسون قد يعود من الإعارة

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 3 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة فالفيردي في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد أول 8 جولات من منافسات الدوري الإسباني وجولتين في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الجمعة 3 يناير 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار برشلونة يوم 3 يناير

إتفاق بين ميلان وبرشلونة على إعارة توديبو

نجح ميلان في التوصل إلى إتفاق رسمي مع برشلونة بشأن إعارة المدافع الفرنسي الموهوب "توديبو"، على أن ينتقل لصفوف الروسونيري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليحصل على المزيد من الدقائق مع الفريق الأول.

أشارت مصاد توتو ميركاتو بإن الإتفاق قد تم بالفعل بين الطرفين، مع وجود خيار للشراء مقابل 20 مليون يورو في الصيف القادم، ولكن المشكلة تتمثل في عدم موافقة توديبو على الرحيل إلى ميلان !.

فيدال يأمل بتوصل برشلونة لإتفاق مع الإنتر لرحيله قبل نهاية الشهر

يصمم التشيلي فيدال على الرحيل عن برشلونة قبل نهاية الميركاتو الشتوي، خاصًة مع عدم مشاركة اللاعب باستمرار تحت قيادة فالفيردي وفي المقابل يواصل الإنتر مفاوضاته مع البلاوجرانا للتوقيع معه.

أكدت مصادر سكاي سبورتس أن مناقشات النيراتزوري مع مسئولي العملاق الكتالوني مستمرة، وأن فيدال يأمل بتوصل الطرفين إلى إتفاق قبل نهاية الشهر الحالي، مع إصرار كونتي على العمل مجددًا مع فيدال عندما اجتمعا سويًا في يوفنتوس.

برشلونة يبدأ مفاوضات ضم بديل سواريز

تقدم برشلونة بعرض رسمي لضم الإسباني داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي، في إطار سعي البلاوجرانا لتدعيم بخط الهجوم، خاصًة مع فشل صفقة نيمار في الصيف الماضي، وعدم تقديم بواتينج لأي مردود يُذكر، ليتواصل البحث عن بديل لخط الهجوم.

يعتبر أولمو من خريجي أكاديمية لا ماسيا، واستطاع تقديم أداء ممتاز مع البطل الكرواتي وكذلك برفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عام في اليورو الأخير، وبحسب مصادر صحيفة سبورت، فإن برشلونة تقدم بعرض رسمي للتعاقد معه.

برشلونة يُفكر في إعادة إيمرسون مجددًا

يُفكر برشلونة في إعادة لاعبه إيمرسون مرة أخرى من ريال بيتيس، بعد أن قدم اللاعب البرازيلي أداء مذهل مع الفريق الأندلسي منذ بداية الموسم، في حين أن العملاق الكتالوني يعاني من وجود لاعب يُعتمد عليه في مركز الظهير الأيمن.

أشارت مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو بإن برشلونة يمكنه قطع إعارة إيمرسون مقابل 12 مليون يورو، خاصًة مع عدم اقتناع أبيدال بالمستوى الذي يقدمه سيميدو منذ مجيئه ومع اعتماد فالفيردي على روبيرتو في خط الوسط.

برشلونة يُخطط لبيع ديمبيلي لتمويل صفقة نيمار

بدأ برشلونة يفقد صبره على الفرنسي عثماني ديمبيلي الذي فشل في تقديم الأداء المنتظر منه مع الفريق، منذ انتقاله للعملاق الكتالوني قادمًا من بروسيا دورتموند، خاصًة مع اهتمامات بعدم التزامه وعنايته بلياقته البدنية.

أشارت مصادر ElDesmarque أن برشلونة يرغب ببيع ديمبيلي في الصيف المقبل، من أجل تمويل صفقة البرازيلي نيمار، بعد أن فشلت محاولات البلاوجرانا في ضمه في الصيف الماضي، ويتوقعون الحصول على 100 مليون يورو.