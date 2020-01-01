أخبار انتقالات برشلونة: جريزمان يعطي الضوء الأخضر للتعاقد مع نيمار

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 7 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة فالفيردي في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد أول 8 جولات من منافسات الدوري الإسباني وجولتين في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الجمعة 3 يناير 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار برشلونة يوم 7 يناير

جريزمان يعطي الضوء الأخضر للتعاقد مع نيمار

أشارت وسائل الإعلام الإسبانية أنه كان هناك تردد من جانب إدارة برشلونة في إستكمال إجراءات التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار بسبب المشاكل المحتمل حدوثها مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان .

وفي نفس السياق أشارت بعض الصحف الإسبانية أن إدارة البلوجرانا تحدثت مع جريزمان خلال الفترة الأخيرة لإستطلاع رأيه، حيث لم يُمانع نجم أتلتيكو مدريد السابق في عودة نيمار مُجدداً .

يُذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد رفض العديد من العروض من جانب برشلونة بشأن النجم البرازيلي لكن مازالت المفاوضات جارية حتى الأن

برشلونة يدعم دفاعاته من ليستر سيتي

يحاول نادي برشلونة تدعيم دفاعاته خلال سوق الانتقالات الشتوية من أجل الحفاظ على تصدر الدوري الإسباني بالإضافة إلى المنافسة على دوري أبطال أوروبا، حيثُ ظهر الكثير من الثغرات بالفريق خلال النصف الأول من الموسم خاصة على المستوى الدفاعي .

وينافس بطل الدوري الإسباني كل من توتنهام و مانشستر يونايتد في التعاقد مع الظهير الأيمن ريكاردو بيريرا لفريق ليستر سيتي حسب صحيفة " ذا صن " الإنجليزية .

الجدير بالذكر أن المدير الفني فالفيردي غير مقتنع تماماً بكل اللاعبين في هذا المركز داخل قائمة برشلونة فقد قام بالكثير من عمليات المداورة في هذا المركز .

ماثيو فيرنانديز على طاولة المفاوضات مع برشلونة

يقترب نجم وسط نادي بالميراس البرازيلي ماثيو فيرنانديز من الإنضمام إلى نادي برشلونة خلال الفترة الحالية، وقد حدثت عدة إجتماعات بين اللاعب مع وكيله بمسئولي البلوجرانا دون الوصول إلى نتائج حتى هذه اللحظة .

وأشارت بعض الصحف البرازيلية أن إهتمام برشلونة قد بدأ منذ عام 2017 بينما يستمر عقد اللاعب مع فريقه البرازيلي حتى عام 2023 بعقد يصل إلى 3.5 مليون يورو .

ومن جانبه يعتقد مسئولي نادي برشلونة أن الصفقة تسير بشكل جيد حيثُ سيتم الإعلان عنها قريباً بعدما يتم الإتفاق بين كل الأطراف .

برشلونة يحاول إعادة نجم منتخب إسبانيا الشاب

يدخل نادي برشلونة في سباق كبير مع أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام من أجل الحصول على اللاعب داني أولموصاحب ال21 عاماً نجم منتخب إسبانيا للشباب ولاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي .

أولمو كان أحد خريجي أكاديمية لامسيا في نادي برشلونة لكنه رحل عن بطل الدوري الإسباني منذ عام 2014 حتى ظهر من جديد مع دينامو زغرب الكرواتي حيثُ قدم العديد من المباريات الرائعة جعلته هدفاً لأندية أوروبا .

الجدير بالذكر أن النادي الكرواتي قد أعلن أن قيمة اللاعب لن تقل عن 40 مليون يورو على الأقل، فقد لعب النجم الإسباني 22 مباراة أحرز 8 أهداف وصنع 7 آخرين

فالفيردي لا يرغب في إبرام صفقات في الميركاتو الشتوي

ظهرت بعض الأنباء التي تشير إلى حديث فالفيردي مع إدارة برشلونة في عدم إجراء تعاقدات بالفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية مع عدم التفريط في أي لاعب بقائمة الفريق، حيثُ أنه يشعر بالكثير من الثقة في قائمة الفريق الحالي لتحقيق البطولات خلال الموسم .

على جانب اخر فإن إدارة برشلونة تسعى بشكل كبير للتعاقد على الأقل مع صفقتين لتدعيم الخطوط الخلفية بالفريق بسبب الثغرات التي ظهرت بها وكلفت البلوجرانا الكثير من النقاط في النصف الأول من الموسم