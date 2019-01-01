أخبار انتقالات الأهلي السعودي | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن الميركاتو الصيفي

يقدم لك جول دليلك الكامل عن الأهلي في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين، وكل ما تريد معرفته عن ميركاتو الراقي

ماجد جزر

تنتظر جماهير النادي الأهلي السعودي موسم انتقالات قوي في ظل تواجد إدارة جديدة برئاسة الرئيس أحمد الصائغ، والذي حصل على رئاسة النادي بالتزكية منذ أيام، في انتظار انتفاضة كبيرة في قائمة الفريق للموسم المُقبل.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن عن تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق إلى 7 لاعبين محترفين بجانب لاعب من مواليد المملكة، بعكس الموسم الماضي الذي كان يشهد تواجد ثمانية محترفين في كل فريق.

مسؤولي الراقي يستهدفون بقوة إعادة الفريق إلى منصات التتويج من جديد عقب الموسم المُخيب للآمال، حيث فشل الأهلي في الخروج بأي بطولة خلال موسم 2018\2019.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار أهلي جدة في سوق الانتقالات الصيفية، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم اللاعبين المستهدفين من إدارة الراقي؟ ومن هم أبرز المرشحين للرحيل؟

صفقات الأهلي الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

المدير الفني - برانكو إيفانكوفيتش

أعلن النادي الأهلي، تعاقده رسميًا مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف الأهلي في بيان رسمي له منذ أيام عن توقيع برانكو، على عقود ستربطه بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين حتى 2021.

الأهلي عانى من الإدارة الفنية خلال الموسم الماضي، حيث تعاقب على تدريبه 3 مديرين فنيين؛ هم: الأرجنتيني بابلو جويدي، والأوروجوياني خورخي فوساتي، ويوسف عنبر.

خالد البركة - الحزم

أعلن النادي الأهلي منذ أسابيع التعاقد مع اللاعب خالد البركة بعقد يمتد حتى عام 2024م؛ للتمثيل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يشار أن خالد البركة تمكن من لفت الانظار إليه خلال أدائه مع نادي الحزم في الموسم الماضي من دوري المحترفين 2019.

صفقات الأهلي في صيف 2019:

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ما هي الصفقات المحتملة للأهلي السعودي في سوق انتقالات صيف 2019؟

ستعمل إدارة نادي الأهلي الجديد على ضم العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرزها :

إبراهيم الزبيدي - التعاون

أكدت تقارير رغبة إدارة الأهلي في التعاقد مع إبراهيم الزبيدي الظهير الأيسر لنادي التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت التقارير أن نادي الأهلي يدرس تقديم عرض لنادي التعاون خلال الساعات القليلة القادمة لضم اللاعب.

إبراهيم الزبيدي شارك في 27مباراة مع نادي التعاون خلال الموسم المنصرم في بطولة الدوري السعودي وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع 4 أهداف آخرين.

علي عدنان - أودينيزي

دخل مجلس إدارة نادي الأهلي في مفاوضات مع مسؤولي أودينيزي الإيطالي، لحصول على خدمات الدولي العراقي علي عدنان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة TWM الإيطالية أن عدنان، المعار حالياً لصفوف فانكوفر الكندي، لن يستكمل مسيرته الكروية في "سيري آ"، بعد تلقيه عرضاً من قبل الراقي.

لوسيانو أكوستا - دي سي يونايتد الأمريكي

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة الراقي في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا لاعب نادي دي.سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد أكوستا مع ناديه الأمريكي ينتهي بنهاية العام الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الصفقات المحتملة للأهلي في سوق انتقالات صيف 2019:

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من هم الراحلون عن الأهلي السعودي في سوق انتقالات صيف 2019؟

من المتوقع أن تشهد قائمة النادي الأهلي رحل العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويرز أسم الظهير الأيسر محمد عبدالشافي الذي أصبح قريبًا جداً من الرحيل والعودة إلى الدوري المصري مُجددًا، ومن المنتظر حسم مصيره خلال الأسابيع المٌقبلة.

اللاعب الثاني الذي يرغب في الرحيل هو المدافع التشيلي باولو دياز، حيث أكدت تقارير صحفية أرجنتينية أن اللاعب يرغب في الرحيل ولأكن إدارة الأهلي ترفض فكرة التخلي عن عنه في الموسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "tycsports" الأرجنتينية، فإن إدارة الأهلي أغلقت الأبواب في وجه ريفربليت الأرجنتيني، الذي رغب في الحصول على خدمات المهاجم التشيلي باولو دياز.

جانيني تفاريس مهاجم الفريق يبقى مصيره غامضًا على الرغم من تصريحات رئيس النادي أحمد الصائغ برغبتهم في الإبقاء على اللاعب وعدم رحيله ولكن امتلاك اللاعب لأكثر من عرض في القارة الأوروبية قد يساهم في رحيله عن الراقي.

أخيرًا كشف لاعب الوسط الدولي تيسير الجاسم، لاعب النادي الأهلي موقفه من اعتزال كرة القدم عقب العودة إلى فريقه في يناير الماضي.

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صدى الملاعب"، أنه أبلغ إدارة الأهلي بأن الموسم الماضي هو الأخير له مع النادي.

وبرر قائد الراقي هذا الأمر لعدة أسباب أبرزها منح الفرصة للعناصر الجديدة في الفريق فالجمهور يحب التجديد.