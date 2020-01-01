أخبار إنتر اليوم | تغيير أفكار كونتي ونجم أتلتيكو مدريد بديل لاوتارو

ما هو جديد النيراتزوري؟

أنطونيو كونتي يقرر تغيير طريقة لعبه بعد عودة المسابقات، ومفاوضات مع آرسنال لضم نجمه وبديل لاوتارو مارتينيز ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم 10 يونيو 2020.

كونتي يقرر تغيير طريقة اللعب

قرر أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ، تغيير طريقة اللعب من 3-5-2 إلى 3-4-1-2 وذلك بهدف منح كريستيان إريكسن فرصة أكبر في التألق.

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وبحسب شبكة "سكاي" فإن كونتي يرغب في منح بروزوفيتش الدور الذي كان يقوم به مع لوتشيانو سباليتي، إلا أنّ خطته سوف تضر بسينسي.

حلم كونتي بضم جيرو لم ينته

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أنّ إنتر لا يزال يرغب في التعاقد مع أوليفيه جيرو من تشيلسي رغم تمديد الأخير لعقده مع البلوز.

وأكدت الصحيفة أنّ إنتر قد يدفع 8 ملايين يورو لأجل الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

إنتر يفاوض آرسنال للحصول على بيليرين

بحسب "أخبار إنتر" فإن النيراتزوري يرغب في التعاقد مع هيكتور بيليرين من آرسنال خلال الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة أنّ الجانرز لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 25-30 مليون يورو.

بايرن ميونخ مهدد بخسارة لاعب إنتر

كشفت صحيفة "فوسبول ترانسفير" الألمانية عن صعوبة حصول بايرن ميونخ على خدمات إيفان بيريشيتش بصورة نهائية بعد انتهاء فترة الإعارة.

وأكدت أنّ البافاري مستعد لدفع 10 ملايين يورو بينما إنتر متمسك بمبلغ 15 مليون يورو.

ويحاول توتنهام ومانشستر يونايتد الحصول على خدمات اللاعب مما يعقد مسألة استمراره في ألمانيا.

لاعب أتلتيكو مدريد قد يكون بديل لاوتارو في إنتر

كشفت صحيفة "أخبار إنتر" أنّ الأفاعي يفكر في التعاقد مع ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد ليكون خليفة لاوتارو مارتينيز.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اقتراب إدنسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، من الروخي بلانكوس قد يمهد لرحيل موراتا.