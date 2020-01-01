أخبار الهلال | مفاجأة عن شخصية هلالية وحديث جيوفينكو عن احتفال ديل بييرو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 إبريل

أخبار الهلال تصدرتها مفاجأة من منصور البلوي؛ رئيس نادي اتحاد جدة الأسبق، حول شخصية هلالية، وكذلك النقاش حول الطريقة الأفضل لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، بجانب دوري أبطال آسيا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 8 إبريل 2020 ...

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