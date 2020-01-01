أخبار الهلال اليوم | موقف فييتو من لقاء ضمك وإصابة سلمان الفرج

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 29 أكتوبر

تخوض الأندية السعودية مباريات الموسم الجديد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، كما يستعد الهلال والنصر لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 ...

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تقارير .. دراسة حضور الجماهير لديربي الرياض بنهائي كأس الملك

أكدت تقارير صحفية، على أن مسؤولي وزارة الرياضة واتحاد الكرة السعودي بالإضافة للجهات المعنية، يدرسون قرارًا بحضور الجماهير في مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتم تحديد موعدًا مقترحًا يوم 28 من نوفمبر المقبل، لإقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر، بعد نجاحهما في التأهل إلى المباراة النهائية. " اقرأ التفاصيل "

تغريم فيتوريا وجيوفينكو .. لجنة الانضباط تفرض 100 ألف ريالًا

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراراتها المتعلقة بمباريات الجولة الثانية، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لجنة الانضباط قررت توقيع غرامة مالية على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، قدرها 30 ألف ريالًا سعوديًا، بسبب التغيب عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنترو"، عقب مباراة التعاون. " اقرأ التفاصيل "

المسحة الطبية ورازفان يحددان موقف فييتو

أكدت تقارير صحفية، على أن المسحة الطبية التي أجراها الأرجنتيني لوسيانو فييتو، مهاجم فريق نادي الهلال، بعد وصوله إلى السعودية مساء أمس الأربعاء، جاءت سلبية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن فييتو سيجري مسحة جديدة اليوم، قبل دخوله إلى التدريبات الجماعية، حيث سيحدد بعدها الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال موقفه من مباراة ضمك المقبلة، والمقرر لها يوم السبت القادم.

سلمان الفرج يغيب عن تدريبات الهلال للإصابة

أعلن نادي الهلال، عن تواجد سلمان الفرج قائد ولاعب وسط الفريق، في العيادة الطبية، بعد تعرضه لكدمة في الكتف، خلال مباراة الفريق التي أقيمت أمام أبها يوم الثلاثاء الماضي، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار اللال إلى أن مشاركة الفرج في تدريبات الخميس لم تتأكد بعد، وستتضح معالمها خلال وقت لاحق، حيث شارك كبديل في مباراة أبها الأخيرة.