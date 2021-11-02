أخبار الهلال اليوم | موعد قرعة كأس الملك، و8 لاعبين في المنتخب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

عودة ماريجا، وضبابية موقف الشهراني وجانج من مواجهة ضمك

شارك المهاجم موسى ماريجا في جزء من المناورة الفنية التي أجراها الهلال خلال مران الأمس استعدادًا لمواجهة ضمك يوم الخميس القادم في الدوري السعودي، وقد بدا اللاعب جاهزًا تمامًا للعب.

من جانب آخر، تُحيط الضبابية بموقف اللاعبين ، ياسر الشهراني وجانج هيون سو، من المشاركة في اللقاء المرتقب، إذ واصلا خلال الأيام الماضية العمل وفق برنامجهما التأهيلي في صالة الإعداد.

وتضمن مران الهلال يوم أمس تدريبات بدنية وأخرى لتقوية العضلات بجانب فقرة خاصة للتسديد على المرمى واختتم بمناورة فنية طبق خلالها المدرب ليوناردو جارديم أفكاره التي ينوي تطبيقها أمام ضمك.

8 لاعبين من الهلال في قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وفيتنام

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد قائمة اللاعبين التي ستواجه أستراليا وفيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

وقد استدعي لتمثيل الأخضر 8 لاعبين من الهلال هم محمد البريك وياسر الشهراني وعلي آل بليهي وناصر الدوسري وسلمان الفرج ومحمد كنو وسالم الدوسري وصالح الشهري.

تحديد موعد سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

حدد اتحاد كرة القدم السعودي يوم الإثنين القادم موعدًا لسحب قرعة كأس الملك للموسم الجاري 2021-2022.

وتُشارك في البطولة أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط وستبدأ المواجهات من مرحلة دور الـ16، وسيتم سحب القرعة بطريقة غير موجهة ودون تحديد مستويات مما قد يُسفر عن مواجهات كبرى مبكرة.

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