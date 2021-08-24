أخبار الهلال اليوم | ماريجا يخسر أمام تاليسكا، وطلب جارديم قد يُؤجل للشتاء

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 24 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جارديم يطلب حارس مرمى بدلًا من المعيوف

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال طلب من الإدارة التعاقد مع حارس مرمى جديد لعدم قناعته بالحارس عبد الله المعيوف.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل تسعى خلال الأيام القليلة المتبقية قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي لضم حارس مرمى جديد، لكن الأرجح أن يتم ذلك خلال سوق الانتقالات الشتوي.

ماريجا يخسر صراع "هدف الأسبوع" أمام تاليسكا

خسر موسى ماريجا مهاجم الهلال صراع "هدف الأسبوع" أمام نجم النصر أندرسون تاليسكا، إذ فاز هدف الأخير ضد الفيصلي بهدف الجولة الثانية من الدوري السعودي.

هدف تاليسكا حصد 62.8% من الأصوات التي تخطت حاجز الـ374 ألف صوت بقليل، فيما جمع هدف ماريجا 36.5% من الأصوات.

عطيف والدوسري في تدريبات الهلال استعدادًا للباطن

شارك الثنائي عبد الله عطيف وناصر الدوسري في تدريبات الهلال الجماعية يوم أمس الإثنين استعدادًا لمواجهة الباطن في الدوري السعودي يوم الجمعة القادم.

اللاعبان غابا عن المباراة الأخيرة أمام التعاون للإصابة، ولكن متوقع تواجدهما خلال اللقاء القادم.

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