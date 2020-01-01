أخبار الهلال اليوم | كشف حقيقة تدهور حالة كاريلو وقرار صارم من الإدارة"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 7 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 ...

نفي تدهور حالة كاريلو

نفى الإعلامي المقرب من نادي الهلال عبدالله الحنيان حقيقة تدهور الحالة الصحية للاعب البيروفي كاريلو لاعب الفريق الحالي، وكتب الحنيان عبر حسابه في "تويتر" : " كاريلو بخير وإدارة الهلال ستتحرك قانونيًا تجاه الإشاعة الأخيرة".

ثلاثة طواقم حكام أجنبية توافق على قيادة المباريات

أكدت الرياضية موافقة ثلاثة طواقم حكام أجنبية، من هولندا وألمانيا وإيطاليا، على قيادة مباراتَي الهلال والنصر في 5 أغسطس المقبل، والاتحاد والأهلي في 9 من الشهر نفسه، ضمن الجولتين الـ 23 والـ 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يفرض قرارات جديدة

فرض الجهازان الفني والإداري في فريق الهلال الأول لكرة القدم على اللاعبين البقاء في مقر معسكر الفريق الداخلي في النادي، وعدم مغادرته دون الحصول على إذن بذلك.

حضور بأجسادهم فقط .. أسوأ 10 لاعبين في تاريخ الدوري السعودي

مر على الدوري السعودي للمحترفين الكثير من اللاعبين المحترفين خلال تاريخه، منهم من قدم أداءً فنيًا مبهرًا، وعلى الجانب الأخر، هناك العديد من اللاعبين الذين فشلوا بشكل واضح في ترك أي بصمة لهم أو ذكرى غير وصفهم بالأسوأ. طالع التفاصيل