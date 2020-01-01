أخبار الهلال اليوم | طلب عودة متعب المفرج والرائد يكشف موقف الشهري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 ...

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الهلال يطلب عودة المفرج رَسْمِيًّا

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي طلب بشكل رسمي من إدارة الشباب عدم تمديد إعارة متعب المفرج.

المزيد من الفرق

وأوضحت صحيفة الرياضية أن إدارة الهلال طلبت عدم تمديد إعارة متعب المفرج لحاجتهم إلى خدماته في دوري أبطال آسيا، وأن إدارة الشباب ستلبي طلب الإدارة الهلالية بعدم تمديد إعارة المدافع.

سلمان الفرج : هدفنا حصد اللقب بفارق 6 نقاط

أكد سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، أن الفريق يرغب في الحفاظ على صدارة الدوري.

وأشار إلى أنهم يستهدفون أن يكون فارق النقاط بينهم وبين نادي النصر 6 نقاط.

غلق باب المنافسة .. من سيكون الناقل الحصري الجديد لمنافسات الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ أيام عن طرح كراسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية للموسم الرياضي المقبل 2020-2021، أمام الشركات المحلية والدولية المختصة بإنتاج المباريات لتقديم عروضها في فترة لا تتجاوز 14 يوماً، وذلك بعد اكتمال إعدادها واعتمادها من قبل وزارة الرياضة. طالع التفاصيل

صالح المرشود : الهلال لم يتواصل معنا بشأن الشهري