أخبار الهلال اليوم | كويلار يعود .. ومصير "محيط الرعب"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 6 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 6 يوليو 2020 ...

خاص | كومانز: فان مارفيك رفض العودة للسعودية ومصر طلبت التعاقد معه

تواصل "جول" مع رويل كومانز المساعد الأول لفان مارفيك في جهازه الفني بالمنتخب السعودي وأيضًا منتخب الإمارات ووقت تواجده في القيادة الفنية لأستراليا للتحدث عن كواليس تجاربه رفقة المدرب الهولندي خلال الفترة الأخيرة.(طالع التفاصيل)

تقارير: بعرض تحويل "محيط الرعب" لملعب رقمي .. الوسائل تتفوق على الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن شركة الوسائل السعودية، تفوقت في عرضها للاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، على منافستها شركة نادي الهلال، بعد عرض الاستثمار الذي تقدمت به مؤخرًا.(طالع التفاصيل)

كويلار ينضم لمعسكر الهلال

انضم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال السعودي، لمعسكر الفريق بعد وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض.

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وظهرت نتيجة تحاليل فيروس كورونا الذي أجراه كويلار، وأثبتت سلبيتها وتم الاطمئنان عليه قبل الانضمام للمعسكر.

فيديو | سلمان الفرج يتحدث عن معسكر الهلال

أشاد سلمان الفرج؛ لاعب الهلال السعودي، بمعسكر الفريق الداخلي المقام بمقر النادي، متمنيًا أن يجني الأزرق ثماره حتى بالموسم المقبل.

الزعيم كان من المقرر أن يقيم معسكره بمدينة الطائف، قبل أن يتراجع ويقرر إقامنه في مقر النادي، بعد جاهزية الملعبين الرئيس والرديف، وتوفير كافة المتطلبات في الصالة الرياضية. " اقرأ التفاصيل "

الهلال يسيطر – الاتحاد الآسيوي يعلن التشكيل الأفضل بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نتيجة الاستفتاء الذي كان قد أطلقه خلال الفترة الماضية، بشأن التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا نسخة عام 2017.

الاتحاد القاري كان قد فتح الباب أمام الجماهير، عبر موقعه الرسمي، للتصويت على أفضل لاعب بكل مركز، لعدة أيام. " اقرأ التفاصيل "

حُسم الأمر .. موقف جيوفينكو النهائي من الاستمرار مع الهلال

حسم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم فريق نادي الهلال، موقفه النهائي من الاستمرار مع الفريق العاصمي، بعد تردد أخبار خلال الفترة الماضية حول رغبته في الرحيل والعودة إلى بلاده.

كانت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، قد أكدت على أن جيوفينكو يرغب في العودة إلى إيطاليا واللعب لأحد الأندية الإيطالية، بهدف رغبته في العودة مجددًا لارتداء قميص منتخب بلاده. " اقرأ التفاصيل "

لوشيسكو يلزم لاعبي الهلال ببرنامج غذائي

ألزم الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، لاعبي فريقه ببرنامج غذائي محدد، خلال معسكر الفريق الذي انطلق أمس الأحد.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن البرنامج الغذائي الذي وضعه لوشيسكو، سيكون تحت إشراف الاختصاصي المسؤول عن هذا الأمر، حيث يهدف خلاله المدرب الروماني لتعديل النظام الغذائي للاعبين، بعد فترة انقطاع طويلة عن التدريبات الجماعية والمباريات.