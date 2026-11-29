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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق، سواءً سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات، وكذلك تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرهم من الأنباء المتعلقة.

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تطورات إصابة سامرفيل

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الجناح الهولندي كريسنسيو سامرفيل، يخضع لفحوصات طبية في عيادة النادي بمركز الماجدية، لتجديد درجة إصابته في عضلة الفخذ، التي تعرض لها خلال مباراة الاتفاق في الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

وكان أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، قد أشار إلى أن انزعاجات سامرفيل في العضلة الخلفية اليسرى، سبق وأن اشتكى منها خلال الموسم الحالي، إلا أنه لم تغيبه عن الملاعب.

"نمنحهم الملايين في السعودية ثم تطلق زوجة واتكينز مثل هذا التصريح!" .. استياء من وضع سامرفيل وأجانب الهلال

رغم تحقيق الهلال للنتائج الإيجابية في دوري روشن السعودي إلا أن في مثل تلك الأندية الكبيرة لا يقل الأداء أهمية عن النتيجة، وهو ما يعرض مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي وعدد من لاعبيه الأجانب، على رأسهم الجناح كريسينسيو سامرفيل، للانتقادات حاليًا.

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رأي إنزاجي في ملف زيادة الأجانب

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، عن رأيه إزاء الأنباء الواردة، بشأن الزيادة المحتملة في عدد الأجانب في دوري روشن السعودي، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتفاق، مكتفيًا بالقول إن هذا الملف يندرج تحت اختصاصات الاتحاد السعودي، وإن النادي يحترم أي قرار يصدر بهذا الشأن.

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وكشف إنزاجي عن طبيعة إصابة سالم الدوسري، مؤكدًا أن قائد الهلال يعاني من الإصابة في الكاحل، ليغيب عن المشاركة ضد الاتفاق، في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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"يجب إلغاء هدف الهلال"

قال المستشار التحكيمي جمال الغندور، إنه كان ينبغي على الحكم البرتغالي لويس جودينيو، أن يقرر إلغاء الهدف الأول للهلال في مرمى الاتفاق، الذي جاء عن طريق أولي واتكينز، مؤكدًا ارتكاب ناصر الدوسري لخطأ على وافي شريف، كان يستوجب إيقاف اللعب، ومنح مخالفة للنواخذة.

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