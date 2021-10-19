أخبار الهلال اليوم | عودة الشهراني، ورسالة الشلهوب قبل مواجهة النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 19 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 19 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الشهراني يُعزز خيارات جارديم لمواجهة النصر

عاد ياسر الشهراني لتدريبات الهلال الجماعية مساء أمس الإثنين بعدما تعافى من الإصابة التي منعته اللعب أمام برسبوليس الإيراني في ربع النهائي.

الظهير الأيسر كان قد تعرض لتلك الإصابة، وهي وجود سوائل في الساق، خلال تواجده مع منتخب السعودية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

اللاعب السعودي أصبح جاهزًا لخوض مباراة الليلة على مرسول بارك مما يُعد إضافة كبيرة جدًا للهلال.

الشلهوب للاعبي الهلال: أدق التفاصيل تصنع الفارق

قال محمد الشلهوب أسطورة الهلال أنه يتمنى لعب مباراة الليلة أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، موضحًا أن أي لاعب يتمنى خوض مثل تلك المباريات القوية.

ووجه اللاعب المتوج مع الهلال بدوري أبطال آسيا 2019 رسالة لزملائه السابقين حثهم خلالها على التركيز والانتباه لأدق التفاصيل، بقوله "أقول للاعبين أن المتر والسنتيمتر والإنش يصنع فارقًا في مثل تلك المباريات، يجب أن ندخل اللقاء بكامل تركيزنا وبإذن الله تكون النتيجة لصالحنا"

الهلال يُطارد نجاحه الرابع في نصف النهائي

يلعب الهلال نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة السادسة في تاريخه، حين يلتقي مساء اليوم على ملعب مرسول بارك مواطنه النصر في قمة مرتقبة.

الهلال لعب نصف النهائي 5 مرات سابقًا، حالفه النجاح في 3 وفشل مرتين في المرور إلى المباراة النهائية، ويسعى الفريق من خلال مواجهة الليلة إلى التأهل الرابع للنهائي.

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