أخبار الهلال اليوم | الحمدان يغيب أمام القادسية .. وميكالي يخطط لمهاجمة الأطراف

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 19 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 19 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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خاص | ميكالي: الدوري السعودي يتفوق على البرازيلي أحيانًا وهذا موقفي من الهلال

تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني الحالي لفريق الهلال السعودي، عن بدايته مع الزعيم وموقفه حاليًا، بالإضافة إلى مستقبل الفريق الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا، خلال حوار خاص لموقع "جول".

ميكالي يتولى مهمة تدريب الهلال بشكل مؤقت، بعد أن تمت إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، بسبب تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا، حيث يقود البرازيلي المهمة بشكل مؤقت بعد أن كان يتولى تدريب فريق الشباب بالنادي. " اقرأ التفاصيل "

الهلال يفقد الحمدان أمام القادسية

تأكد غياب عبد الله الحمدان مهاجم فريق نادي الهلال، عن مباراة فريقه أمام القادسية المقرر لها السبت، وذلك بسبب معاناته من التهاب في أسفل عضلات البطن، تعرض لهلال خلال تحضيرات فريقه لمواجهة الوحدة التي أقيمت بالجولة الماضية.

ويواصل الحمدان حاليًا برنامجه التأهيلي في عيادة نادي الهلال، وصالة الإعداد البدني المقرر، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية.

ميكالي يخطط لمهاجمة القادسية من الأطراف

حرص البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على تدوين بعض نقاط القوة والضعف في القادسية، وعرضها على اللاعبين قبل مواجهة الفريقين يوم السبت، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ميكالي شدد على لاعبي الهلال قبل بداية الحصة، على أهمية التركيز وتنفيذ الخطة الموضوعة، ثم أخضعهم لتمارين خاصة عن كيفية بناء الهجمات من الأطراق والعمق، من خلال تكتيك فني معين، مع إيجاب حلول التسديد واستغلال الكرات الثابة.

الهلال يؤدي تدريباته استعدادًا لمواجهة القادسية

خاض فريق نادي الهلال تدريباته مساء الخميس، استعدادًا لمواجهة ضيفه القادسية يوم السبت المقبل، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وفرض ميكالي المدير الفني للهلال على اللاعبين تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على جزء من الملعب.