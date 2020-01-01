أخبار الهلال اليوم | ظهور زورو في التدريبات .. وأحمد أشرف يكشف سبب رحيله

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 30 أكتوبر

تخوض الأندية السعودية مباريات الموسم الجديد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، كما يستعد الهلال والنصر لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 ...

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ظهور فيتو في تدريبات الهلال

ظهر لوسيانو فيتو "زورو" نجم الهلال الجديد في تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة ضمك ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستقبله لاعبو الهلال بطريقة رائعة ومرحة، ومن بعدها التدريبات اتسمت بالجدية من أجل الاستعداد جيدًا للمباراة المقبلة.

وكان فيتو قد وصل مؤخرًا إلى السعودية من وخضع للبروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة يومين حتى الاطمئنان على خلوه من فيروس كورونا.

إصابة مدرب الهلال السابق بفيروس كورونا

تعرض البرازيلي شاموسكا المدير الفني للفيصلي الحالي والهلال السابق، للإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم لجمعة، أن شاموسكا تعرض للإصابة بفيروس كورونا مع 5 لاعبين وهم ألكسندر ميركل ورافائيل بيريرا ومصطفى ملائكة ومصطفى بصاص ومحمد الصيعري بالإضافة إلى مدرب اللياقة.

أحمد أشرف يتحدث عن رحيله من الهلال

أكد أحمد أشرف لاعب الهلال الذي رحل مؤخرًا إلى الفيصلي، أن استبعاده من الزعيم ورحيله ليس فنيًا.

وقال أشرف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الدوري مع وليد": "لوشيسكو مقتنع بي فنيًا وكان يرغب في بقائي ضمن صفوف الفريق بعد ما قدمت عروضًا مميزة".

وأضاف لاعب الفيصلي: "الإدارة حاولت تسجيلي في القائمة بآسيا ولكن تم رفض ذلك بسبب عدم وجود آليه للمشاركة، لذلك تم الاستغناء عني".

فيتو يحصل على رقم محمد الشلهوب

حصل الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب الهلال الجديد على قميص محمد الشلهوب الذي اعتزل كرة القدم مؤخرًا بشكل نهائي.

وظهر فيتو حاملًا قميص رقم 10 رفقة فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، قبل خوض أول مران له رفقة الزعيم.