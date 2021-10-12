أخبار الهلال اليوم | ضوء أخضر للدوسري، والشهراني في نيوكاسل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ضوء أخضر للدوسري

منح الجهاز الطبي في الهلال النجم سالم الدوسري الضوء الأخضر للعب في المباراة المرتقبة أمام برسبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الجناح السعودي كان قد تعرض إلى قطع وتمزق في أربطة المفصل خلال مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي، وقد خضع لبرنامج علاجي مكثف لإعداده لمباراة السبت القادم أمام الفريق الإيراني.

بيريرا ينخرط في التدريبات

باتت مشاركة ماتيوس بيريرا في مباراة الهلال أمام برسبوليس مؤكدة، إن قرر المدير الفني ذلك، بعد شفاء اللاعب تمامًا من الإصابة.

البرازيلي انخرط وزميله سعد الناصر في تدريبات الهلال الجماعية يوم أمس استعدادًا لمواجهة ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الشهراني جاهز لموقعة الصين

شارك ظهير أيسر الهلال "ياسر الشهراني" في تدريبات المنتخب السعودي الجماعية يوم أمس لتتأكد جاهزيته لموقعة الصين مساء اليوم في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

اللاعب كان قد غاب عن التدريبات أول أمس بقرار من المدير الفني هيرفي رينارد ليمنحه قسطًا من الراحة.

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