أخبار الهلال اليوم | صدمة الشهراني، وأخطاء جارديم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 25 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

صدمة .. الشهراني خارج قمة الهلال والأهلي

أوصى الجهاز الطبي في الهلال المدير الفني ليوناردو جارديم بإراحة الظهير الأيسر ياسر الشهراني خلال مواجهة الأهلي القادمة في الدوري السعودي.

المدافع السعودي تعرض لإصابة عضلية في الساق خلال تواجده مع المنتخب، وقد لعب مباراة النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما غاب عن موقعة برسبوليس، لكن الآلام عاودته ليغيب عن مباراة الرائد الأخيرة في الدوري السعودي.

الجهاز الطبي يرى ضرورة أن يُتم الشهراني برنامجه التأهيلي ويحصل على الراحة المناسبة قبل العودة للمباريات، مما يجعله خارج الحسابات لمباراة جدة التي ستلعب يوم الجمعة القادم.

نقل مباراة الأهلي والهلال من الجوهرة المشعة

وافقت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي على طلب النادي الأهلي نقل 3 مباريات من ملعب الجوهرة المشعة إلى استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

أولى تلك المباريات ستكون أمام الهلال في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، ومن ثم الباطن والنصر.

كان الأهلي قد بدأ اللعب على ملعب الفيصل بمواجهة الاتحاد بعد غياب لـ9 سنوات كون الملعب كان خارج الخدمة، وقد خسر اللقاء 2-0.

أحمد خليل: رغم النتائج الجيدة إلا أن أخطاء جارديم واضحة

أكد أحمد خليل نجم الهلال السابق أن النتائج الجيدة التي يُحققها الهلال تحت قيادة مدربه ليوناردو جارديم وخاصة تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا لا يمنع حقيقة امتلاك المدرب لأخطاء واضحة خاصة في التغييرات خلال المباريات.

إذ قال لصحيفة الرياضية "منذ التعاقد مع جارديم نهاية مايو الماضي، كان أداء الرجل مقنعاً، بدليل ما حققه من انتصارات سواء على المستوى المحلي أو الآسيوي، والفريق في عهده تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ويملك الفرصة لتصدر الدوري في حال فاز في مباراتيه المؤجلتين، فضلًا عن تحقيقه أهدافه بغض النظر عن المستوى".

"من إيجابياته أيضًا قدرته على تعويض النقص الذي يحدث في بعض الأحيان بتغيير مراكز بعض اللاعبين، لكن إصراره على الاعتماد على محمد جحفلي في محور الارتكاز، يحسب عليه، إذ من الأفضل توظيف هذا اللاعب في خانة غير المحور".

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