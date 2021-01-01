أخبار الهلال اليوم | جاهزية المصابين .. وتغييرات على التشكيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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ميكالي: الهلال لن يتنازل عن الفوز على شباب الأهلي الإماراتي

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على أن فريقه لن يتنازل عن تحقيق الفوز في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، متحدثًا عن عودة المصابين في تلك المباراة.

الهلال سيواجه شباب الأهلي دبي مساء اليوم، بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد. " اقرأ التفاصيل "

خاص - فيديو | إدواردو: لست من قرر الرحيل عن الهلال، وإقالة لوشيسكو كان قرارًا خاطئًا

قال كارلوس إدواردو نجم هجوم شباب الأهلي الإماراتي أن رحيله عن الهلال لم يكن قراره بل المسؤولين في النادي، مؤكدًا على قوة علاقته بجماهير الموج الأزرق.

النجم البرازيلي أجرى حوارًا خاصًا مع جول النسخة العربية أكد خلاله أن قرار الهلال إقالة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو كان خاطئًا، كما وجه رسالة خاصة للجماهير الهلالية طالبهم خلالها بالصبر على لوسيانو فييتو وعدم تكرار تجربة مقارنته بالنجم تياجو نيفيز. " اقرأ التفاصيل "

تقارير: ثلاثي الهلال المصاب جاهز لمواجهة شباب الأهلي

أصبح ثلاثي الهلال الأجنبي لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو وجانج هيون سو، جاهزَا للمشاركة في مباراة الفريق أمام شباب الأهلي الإماراتي، في الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فييتو وكاريلو وجانج هيون سو جاهزين للمشاركة في مباراة شباب الأهلي، بعد تعافيهم بنسبة كبيرة من الإصابات التي لحقت بهم.

تغييرات في تشكيل الهلال أمام شباب الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن الجهاز الفني للهلال بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، سيجري تغييرات على تشكيل الفريق، في مباراة شباب الأهلي الإماراتي.

التغييرات التي سيجريها الهلال ستكون اضطرارية، حيث سيشارك كل من ناصر الدوسري وعبد الله عطيف وفواز الطريس، بدلًا من الثلاثي الأجنبي المصاب فييتو كاريلو وهيون سو.