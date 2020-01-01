أخبار الهلال اليوم | سر احتفال سالم الدوسري .. ورسالة من عمر خربين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 27 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 ...

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فوز سهل للهلال على أبها يؤهله إلى نهائي كأس الملك

تأهل نادي الهلال السعودي إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب نظيره أبها، بعد الفوز بهدفين دون مقابل في مباريات نصف النهائي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الملز".

الهلال يسعى لتحقيق البطولة بعد التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ولكن سيواجه منافسًا شرسًا في النهائي بكل تأكيد أي كان المتأهل من الأهلي ونظيره النصر في اللقاء الذي سيقام اليوم على ملعب "الجوهرة المشعة". (طالع التفاصيل)

مارتينيز يقود النصر إلى نهائي كأس الملك بهدفٍ قاتل أمام الأهلي ويضرب موعدًا مع الهلال

خطف نادي النصر بطاقة التأهل الثانية لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويواجه النصر نظيره الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تأهل الأخير على حساب أبها في لقاء أقيم اليوم وانتهى بفوز الزعيم بهدفين دون رد على ملعب "الملز". (طالع التفاصيل)

بعد تأهل الهلال والنصر .. مواجهتان بين قطبي "الرياض"

ضرب النصر والهلال موعدان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، بعد أن تأهل العالمي إلى نهائي النسخة الحالية.

يواجه النصر الهلال في كأس السوبر، في حالة حصوله على لقب كأس الملك أو وصيفه، لأن الزعيم بطلًا للدوري السعودي للمحترفين.

سالم الدوسري يوضح سبب احتفاله بالهدف.. ويتحدث عن نهائي الكأس

تحدث سالم الدوسري نجم الهلال عن التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على أبها بهدفين دون رد وصناعة وإحراز هدف.

وقال الدوسري: "أهدي هدفي في مرمى أبها لنجلي محمد، ونسعى لإسعاد جماهير الهلال دائمًا، ونتمنى تحقيق الثلاثية ونقدم الأفضل".

عمر خربين يتحدث عن ابتعاده عن التهديف

تحدث عمر خربين نجم الهلال عن سبب ابتعاده عن التهديف خلال المباريات الأخيرة رفقة الزعيم، خاصة أمام أبها في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال خربين في تصريحات لقناة "الرياضية" السعودية: "قادر على التسجيل في أي مباراة، وفي المباريات المقبلة بإذن الله سأسعد جماهير الهلال كثيرًا".

وأضاف خربين ردًا على تهديفه قائلًا: "الله كريم، الأهم أننا سجلنا وتأهلنا إلى نهائي البطولة".