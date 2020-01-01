أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو يتحدث عن الظروف الصعبة وفييتو يصل الرياض

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 28 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 ...

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فيديو | رازفان لوشيسكو: مررنا بظروف صعبة وغريبة وجوميس لم يستعد عافيته

وصف الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، ما مر به فريقه خلال الفترة الماضية بالصعب والغريب، مؤكدًا أن عدد من لاعبيه لم يتمكنوا من استعادة عافيتهم ومستواهم بشكل سريع عقب شفائهم من فيروس كورونا المستجد. ( طالع التفاصيل )

فييتو يصل الرياض

وصل الأرجنتيني لوسيانو فييتو؛ الوافد الجديد إلى الهلال، فجر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، عبر طائرة خاصة قادمة من البرتغالي، تمهيدًا للانتظام في مران الزعيم.

اللاعب كان قد وقع عرض ارتداء قميص الأزرق بداية من الصيف الجاري ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

مباركة رئيس الهلال

بارك فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال، لجماهير ناديه تأهل الفريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز أمام أبها بثنائية نظيفة، أمس الثلاثاء.

وكتب بن نافل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك تأهل الهلال إلى نهائي كأس أغلى الناس".

موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟ ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك والقنوات الناقلة

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