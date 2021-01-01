أخبار الهلال اليوم | رسالة فييتو لمنتقديه .. وميكالي يتوعد شباب الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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صدق أو لا تصدق .. هل حقق الاتحاد دوري أبطال آسيا أكثر من الهلال؟

جدل كبير تمت إثارته خلال الفترة الماضية، بشأن أكثر فريق سعودي متوج ببطولة دوري أبطال آسيا، هل هو الاتحاد أم الهلال؟، وذلك بعد أن قام الاتحاد الآسيوي بتغيير مسمى البطولة منذ عام 2003.

الهلال هو آخر فريق حقق بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عام 2019، بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني في الدور النهائي، بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين. " اقرأ التفاصيل "

الهلال يوجه صدمة قوية للبرازيلي روجيرو ميكالي

نجح البرازيلي روجيرو ميكالي، في قيادة نادي الهلال للاقتراب من الصعود إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بعدما وصل الفريق إلى النقطة العاشرة، ليشارك فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي في صدارة المجموعة الأولى.

وتولى ميكالي مهمة تدريب نادي الهلال خلفًا للمدرب الروماني رازفان لوشيكو، والذي تمت إقالته من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

فييتو يبعث برسالة لمنتقديه

بعث الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب فريق نادي الهلال برسالة إلى منتقديه، قبل ساعات قليلة من مواجهة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، بختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

فييتو نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة جاء فيها: "اعمل بجد في صمت، واجعل نجاحك هو الضجيج، فالأعمال تكون أعلى صوتًا من الكلمات، ثقوا بنا".

أخبار رائعة من تدريبات الهلال

حملت تدريبات فريق نادي الهلال مساء أمس الأربعاء أخبارًا رائعة، وذلك قبل مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وشهدت التدريبات عودة عبد الله الحمدان إلى التدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المصيرية أمام شباب الأهلي.

ميكالي: شباب الأهلي يمتلك لاعبين مميزين ولكننا نلعب من أجل الفوز

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أن خصمه شباب الأهلي دبي، يمتلك لاعبين مميزين، ولكن فريقه سيلعب المباراة من أجل تحقيق الفوز والتأهل الآسيوي.

ميكالي برر تذبذب نتائج فريقه قائلًا: "جميع فرق العالم تمر بتذبذب المستوى بسبب جائحة فيروس كورونا، وفريقنا مثل جميع تلك الأندية، ولم نقم بإعداد الفريق بشكل كافٍ قبل بداية الموسم".

صالح الشهري يعد جماهير الهلال بالتأهل

حرص صالح الشهري على تقديم وعدًا لجماهير نادي الهلال، بتحقيق الفوز على شباب الأهلي دبي، ومن ثم التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحفي: "جميع اللاعبين عقدوا العزم على تحقيق المركز الأول بالمجموعة الأولى والتأهل".