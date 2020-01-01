أخبار الهلال اليوم | حقيقة مفاوضات بلهندة وصدمة لاعب الشباب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 27 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 27 مايو 2020 ...

فيفا يدعو سامي الجابر لحضور اجتماع عبر "الفيديو"

تلقى سامي الجابر؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، اليوم الأربعاء، خطابًا رسميًا من الفرنسي أرسين فينجر؛ رئيس لجنة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي "فيفا"، لدعوته لحضور اجتماع عبر خاصية "الفيديو كونفرنس". ( طالع التفاصيل )

وكيل بلهندة يجيب .. هل تلقى عروضًا من الهلال والاتحاد؟

كشف وكيل اللاعب يونس بلهندة، حقيقة تلقيه بعض العروض من الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة. ( طالع التفاصيل )

الهلال يتخذ قراره بشأن مستقبل جوميس

أنهت إدارة الهلال السعودي بقيادة فهد بن نافل، اتفاقها مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس بالاستمرار مع بطل آسيا في الموسمين القادمين. ( طالع التفاصيل )

قرار الاتحاد الدولي يحرم الهلال من جوميس والنصر من نجومه

يواجه نادي الهلال ونظيره النصر ضربة قوية بإمكانية خسارة نجومهما حال تقرر استكمال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الجاري. ( طالع التفاصيل )

إدارة الهلال تتخذ القرار النهائي بشأن المحترفين وتحارب لتجديد المحليين

استقرت إدارة الهلال على عدم تجديد عقد كارلوس إدواردو ورحيله في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بينما بات النادي على وشك تجديد تعاقد بافيتيمبي جوميس. ( طالع التفاصيل )

الهلال والأهلي والاتحاد يريدون تمبكتي.. واللاعب يختار وجهته

دخل الهلال على خط المهتمين بالحصول على خدمات حسان تمبكتي، لاعب الشباب المُعار للوحدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. ( طالع التفاصيل )

خاص | سعودي يتوسط شمال إفريقيا .. هيثم فاروق يختار التشكيل التاريخي للعرب

اختار هيثم فاروق الذي مثل منتخب مصر، التشكيل التاريخي للاعبين العرب من وجهة نظره ونرصد لكم في التقرير التالي اختياره للتشكيل الخاص به. ( طالع التفاصيل )

"أبوي جابها من السوق ونادي الكاتشب" - أغرب التصريحات في الدوري السعودي

كما هو الحال مشتعلًا في ملاعب الدوري السعودي على مدار تاريخه وحدة المنافسة على المراكز والألقاب على أشدها، فإن الأجواء مشتعلة كذلك عبر الشاشات، فالجميع يطلق تصريحاته في كل اتجاه. ( طالع التفاصيل )