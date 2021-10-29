أخبار الهلال اليوم | خدمة عسكرية كورية .. ومفاجأة جارديم بالكلاسيكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الخدمة العسكرية الكورية تخدم نادي الهلال

أكدت صحيفة "ChoSun" الكورية، على أن نادي بوهانج ستيلرز سيفقد مهاجمه لي سونج مو، في نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الكوري لن يستطيع المشاركة في مباراة الهلال، بسبب أداء الخدمة العسكرية.

حكم نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة الهلال أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال آسيا.

لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، اختارت الحكم الإماراتي المونديالي محمد عبد الله حسن، من أجل قيادة مباراة الهلال أمام بوهانج، على أن يساعده محمد يوسف وحسن عبد الله.

جارديم يحضر مفاجأة في كلاسيكو الأهلي

يحضر البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق نادي الهلال، لمفاجأة في مباراة الفريق أمام الأهلي، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جارديم سيعتمد على متعب المفرج في مركز الدفاع بشكل أساسي، لتعويض غياب المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

غيابات بالجملة في كلاسيكو الأهلي والهلال

يدخل فريقي الأهلي والهلال مباراة الكلاسيكو وهما يعانيان من الغيابات الكثيرة، وهي التي ستؤثر على مستوى الفريقين.

الهلال سيغيب عنه 4 لاعبين للإصابة، وهم ياسر الشهراني وعبد الله عطيف والكوري الجنوبي جانج هيون سو، بالإضافة للمالي موسى ماريجا، والثلاثي عبد الله الحمدان، وخليفة الدوسري وحمد اليامي بسبب المنتخب.

ويدخل الأهلي بدون 9 لاعبين دفعة واحدة وهم: "محمد العويس ومعتز هوساوي ومحمد مجرشي وزياد الجهني وهيثم عسيري ونوح الموسى وريان حامد وعبد الله حسون وطلال العبسي.