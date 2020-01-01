أخبار الهلال اليوم | حقيقة الاستغناء عن باهبري وعودة كاريلو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 18 يوليو 2020 ...

حقيقة رغبة الهلال في الاستغناء عن باهبري

ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن عدم رغبة الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، في استمرار لاعب الفريق هتان باهبري، خلال الموسم القادم.

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ومن جانبه، أكد الإعلامي عادل الماس، عبر حسابه على موقع "تويتر" على أن كل ما تردد حول رغبة لوشيسكو في رحيل باهبري ليس صحيحًا، وأنه لا توجد أي نية للمدرب أو الإدارة في الاستغناء عنه بنهاية الموسم".

الهلال يقترب من ضم لاعبين

اقترب نادي الهلال، من الحصول على خدمات فوارز الطربس لاعب نادي الاتفاق، وعبد المحسن القحطاني لاعب القادسية.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى نادي الشباب كان قريبًا من ضم عبد المحسن القحطاني، ولكن اللاعب لم يحسم أمره بعد دخوله الهلال في مفاوضات معه.

الهلال يضع برنامجًا خاصًا لكاريلو بعد عودته

وضع الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، برنامجًا لياقيًا خاصًا بالبيروفي أندريه كاريلو، بعد عودته للتدريبات اليوم السبت، عقب شفائه من فيروس كورونا.

وخضع كاريلو لتدريبات خاصة، في أولى التدريبات بعد ودية الطائي التي أقيمت مساء أمس الجمعة وانتهت بفوز الهلال بهدفين.

وركز لوشيسكو خلال التدريبات على الجوانب البدنية والفنية، حيث بدأ المران بالدوران حول الملعب، ثم تمارين استرجاعية متنوعة.

عبد الله عطيف يواصل برنامجه العلاجي

واصل عبد الله عطيف لاعب وسط نادي الهلال برنامجه العلاجي اليوم السبت، على ضوء إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به قبل أشهر، وذلك عبر الجري المتكرر واختبارات السرعة، بالإضافة إلى تمارين لياقية عديدة.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر في ديربي الرياض المقرر له بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يوم الخامس من أغسطس المقبل.

إيقاف بسبب التهاون بقميص المنتخب

القصة تعود إلى عام 1991 خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد برشلونة عام 1992، وبالتحديد في مواجهة الأخضر السعودي أمام نظيره الأردني. طالع التفاصيل

إدواردو يمتلك عرض سعودي

كشف صحيفة “الرياضية” نقلاً عن البرازيلي مارسيلو بينييرو، وكيل كارلوس إدواردو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن تلقيه عروضًا ملموسة وجيدة من أندية سعودية من أجل كسب خدمات موكله بدءًا من الموسم المقبل، مشيرًا إلى منحهم الأولوية من بين العروض الخليجية والدولية الأخرى.

المعيوف يقترب من العودة

اقترب عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد قطعه شوطًا كبيرًا في البرنامج العلاجي عقب تعرضه للإصابة في العضلة.

فيديو: أهداف وملخص مباراة الهلال والطائي الودية