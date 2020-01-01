أخبار الهلال اليوم | جوميس يتحدث عن العودة لتركيا وهزيمة جديدة أمام النصر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 15 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 14 مايو 2020 ...

جوميس يحسم موقفه من العروض التركية ومستقبله مع الهلال

كشف الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي، عن مستقبله مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، بعد تقارير تلقيه أكثر من عرض خلال الأيام الماضية.

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عروض تركية تحدثت عنها بعض الصحف خلال الأيام الماضية، لضم جوميس وهو ما أدخل القلق لجماهير الهلال برحيل مهاجم الأفضل.(طالع التفاصيل)

الهلال يُبلغ المحترفين بموعد العودة إلى السعودية

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن نادي الهلال أبلغ لاعبيه الأجانب بموعد العودة من بلادهم تحسبا لاستئناف الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

كانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت من أيام موعد مبدئي وهو 20 أغسطس الجاري، لاستئناف بطولة الدوري في الموسم الحالي حيث ستعطي الأندية وقت للاستعداد.(طالع التفاصيل)

تقارير: بينفينتو يصرف النظر عن التعاقد مع جيوفينكو

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على ان نادي بينفينتو الإيطالي، صرف النظر عن التعاقد مع سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.(طالع التفاصيل)

في العالم الافتراضي .. النصر يسقط الهلال ويتوج بطلًا

توج النصر بطلًا بتغلبه على الهلال بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني.

البطولة الإلكترونية كانت قد أُطلقت بمشاركة لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لاستغلال فترة توقف الأنشطة الرياضية خلال الفترة الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا.(طالع التفاصيل)

اجتماع الاتحاد السعودي .. استقالة رئيس الرابطة وانقسام والأهلي يترأس المعارضين

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر مسحل، حاليًا اجتماعًا بحضور ممثلي الأندية، ورابطة دوري المحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان".

رابطة الدوري كانت قد أعلنت قبل يومين عن عقد اجتماع طارئ، بعد أن استقرت على العودة لاستئناف المباريات في 20 من أغسطس المقبل، كموعد أولي.(طالع التفاصيل)