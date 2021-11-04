أخبار الهلال اليوم | جراحة عطيف بالركبة .. وماريجا خارج القائمة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الاستعداد الأخير للهلال لمواجهة ضمك يشهد عودة الدوليين

شهدت تدريبات فريق نادي الهلال الختامية، قبل مواجهة ضمك بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عودة اللاعبين الدوليين.

وشارك عبد الله الحمدان وحمد اليامي وخليفة الدوسري في تدريبات الهلال، بعد انتهائهم من المشاركة مع المنتخب الأولمبي.

عبد الله عطيف يخضع لعملية جراحية ناجحة

خضع عبد الله عطيف لاعب وسط فريق نادي الهلال لعملية جراحية في مدينة ليون الفرنسي، وذلك بعد إصابته في غضروف الركبة.

عطيف تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الفيتنامي، بالجولة الأولى ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ماريجا خارج قائمة الهلال لمواجهة ضمك

أكدت تقارير صحفية، على أن المالي موسى ماريجا، لن يستطيع المشاركة في مباراة فريقه الهلال أمام ضمك، بعد أن تم استبعاده من قائمة الأزرق.

وأشارت التقارير إلى أن البرتغالي ليوناردو جارديم استبعد ماريجا لأنه ليس جاهزًا بدنيًا وفنيًا للمشاركة خلال المباراة.

حكم بيروفي يضبط مباراة الهلال وضمك

أكدت تقارير صحفية، على أن لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، استقرت على طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الهلال أمام ضمك، بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن لجنة الحكام أسندت المباراة لطاقم تحكيمي من بيرو، والمقرر لها اليوم الخميس.