أخبار الهلال اليوم | تهنئة جوميس وتطورات مفاوضات نواكايمي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 أبريل.

تصدرت تصريحات الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم الزعيم ، أخبار الهلال اليوم الجمعة 24 أبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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تقارير - الأهلي يحاول خطف بلعمري من النصر والهلال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن رغبة أهلي جدة في تدعيم صفوف الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الأهلي لاستعادة مستواه مرة أخرى للمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة. " اقرأ التفاصيل "

رغم نفي الهلال - تطورات جديدة في المفاوضات مع نواكايمي

كشفت الصحافة التركية عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الهلال السعودي مع النيجيري أنطوني نواكايمي نجم طرابزون سبور، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

متصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا يسعى لدعم صفوفه بعدد من اللاعبين الأجانب خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة في ظل الحديث عن رحيل عدد من نجومه الحاليين وأبرزهم سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميس. " اقرأ التفاصيل "

ملعب جامعة الملك سعود تمدد موعد المناقصة إلى 10 شوال

أعلنت جامعة الملك سعود، عن رغبتها في تمديد موعد تأجير أو استثمار ملعبها، والمخصص حاليًا لنادي الهلال، إلى يوم العاشر من شهر شوال القادم.

الجامعة أعلنت عبر حسابها على "تويتر" عن استقبال العرض الاستثماري والضمان البنكي في ظرف مغلق في موعد أقصاه الإثنين 16 شوال.

ومن المقرر أن يتم فتح المظاريف يوم 17 شوال، على أن تكون قيمة الكراسة 10 آلاف ريال سعودي.

جوميس يهنئ جماهير الهلال بحلول شهر رمضان

تقدم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال، بتهنئة إلى جماهير ناديه والأمة الإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر جوميس عبر حسابه على "تويتر" صورة، مرتديًا الزي السعودي، موجهًا رسالة باللغة العربية.

جوميس قال: "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أهني جميع مسلمي العالم بأكمله، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وأعاده عليكم بالخير والبركات".