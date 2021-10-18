أخبار الهلال اليوم | "تمنيت تغيير ملعب اللقاء"، والمههدون بالغياب عن النهائي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

رئيس الهلال السابق: تمنيت نقل المباراة من مرسول بارك

قال عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق أنه لا يتخيل إقامة ديربي الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وسط حضور 25 ألف مشجع فقط.

وأضاف "تمنيت نقل اللقاء المنتظر إلى استاد الملك فهد الدولي، حيث سيحضر ما يزيد عن 67 ألف متفرج بعد إلغاء إجراءات التباعد والسماح بحضور 100% من سعة الملاعب، المباراة كانت ستكون أجمل كثيرًا وسيحصل الكثير من الجماهير على فرصة التواجد في الملعب، لا أتخيل ديربي بهذه الأهمية يُقام وسط 25 ألف مشجع فقط"

جارديم يدرس النصر بالفيديو

عكف ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال ومساعديه خلال اليومين الأخيرين على دراسة النصر بالفيديو، استعدادًا لمواجهته مساء الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويسعى المدرب المخضرم للوقوف على نقاط قوة وضعف النصر وأبرز لاعبيه لاختيار أسلوب اللعب الأفضل ضده.

الكشف عن حكم ديربي آسيا

كشفت مصادر صحفية مطلعة عن تعيين الحكم الأسترالي كريستوفر جايمس بيث لإدارة مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك.

الحكم سبق أن أدار مباراة واحدة للنصر انتهت بالتعادل، فيما تولى مهمة تحكيم 3 مباريات للهلال تعادل في 2 وخسر واحدة.

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