أخبار الهلال اليوم | تعادل ودي بوجود بيريرا، ووجهة غريبة لجيوفينكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بيريرا يُشارك في تعادل الهلال مع الدرعية

تعادل الهلال وديًا مساء أمس مع الدرعية 1-1 استعدادًا لمواجهة التعاون يوم الجمعة القادم في ثاني جولات الدوري السعودي.

وأشرك المدرب ليوناردو جارديم اللاعبين الذين لم يلعبوا مباراة الطائي أمام الدرعية، وقد بدأ البرازيلي ماتيوس بيريرا اللقاء أساسيًا، وسجل عبد الله الحمدان هدف الفريق الوحيد.

عودة الفرج والشهراني للتدريبات

انضم الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني لتدريبات الهلال مساء أمس الإثنين استعدادًا لمواجهة الجمعة أمام التعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

اللاعبان حصلا على إجازة من الجهاز الفني بعد انتهائهما من المشاركة مع المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد بكين ولتعرضهما لإصابة بسيطة، ومن المقرر أن يتواجدا في قائمة الفريق لمباراة القصيم.

وجهة غريبة لجيوفينكو بعد الهلال

أفادت تقارير صحفية سعودية أن وجهة سيباستيان جيوفينكو الجديد قد تكون أحد أندية الدوري السعودي، وتحديدًا النادي الأهلي.

اللاعب بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل رسميًا عن الهلال بعد التوصل لاتفاق حول فسخ عقده بالتراضي، وقد ارتبط خلال الأسابيع الأخيرة بعدد من الأندية الإيطالية والأوروبية ولذا يبدو خيار التوقيع للأهلي غريبًا نوعًا ما.

المصادر أوضحت أن اللاعب معروض على الإدارة الأهلاوية ولم يتطور الأمر حاليًا لأبعد من ذلك.

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