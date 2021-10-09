أخبار الهلال اليوم | تطورات مهمة في ملف المصابين، وقرار غريب من بيرو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 9 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 9 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يُواجه التعاون وديًا، وتلك أخبار المصابين

يستعد الهلال حاليًا لمواجهة التعاون وديًا مساء اليوم استعدادًا لمباراة برسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويغيب عن الفريق بجانب لاعبيه الدوليين عدد من المصابين، أبرزهم سالم الدوسري الذي يُواصل العمل حاليًا ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي ولم يُحدد بعد موعد دخوله التدريبات الجماعية.

ويغيب كذلك ماتيوس بيريرا رغم مشاركته في جزء من التدريبات، لكنه مازال أيضًا يُواصل العمل ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي.

الخبر الجيد كان بدخول سعد الناصر التدريبات الجماعية بعد تعافيه تمامًا من الإصابة.

تحديد موعد عودة البريك للتدريبات الجماعية

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ظهير أيمن الهلال "محمد البريك" بات قريبًا من الانخراط في التدريبات الجماعية لفريقه بعدما اقترب من نهاية برنامجه التأهيلي البدني عقب تعافيه من إصابته بالتواء في مفصل القدم والتي أبعدته عن مباراة الحزم الأخيرة في الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي والمعد البدني في الهلال أكدا أن اللاعب سيكون جاهزًا للتواجد في التدريبات الجماعية الأسبوع القادم.

من الأفضل .. تاليسكا أم بيريرا؟ إجابة صادمة من وليد الفراج

مشجع يسأل ويتلقى إجابة صادمة من الإعلامي البارز. التفاصيل هنا

قرار غريب من منتخب بيرو بشأن كاريلو وإصابته

بيان رسمي وقرار جديد من بيرو بشأن نجم الهلال المصاب. التفاصيل هنا