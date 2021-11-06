أخبار الهلال اليوم | تطورات المصابين، وتهنئة جوميس لباهبري

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جانج هيون سو يقترب من العودة للتدريبات الجماعية

حصل البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال على أخبار إيجابية من جهازه الطبي، مفادها أن المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو بات قريبًا من العودة إلى التدريبات الجماعية.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدافع الصلب دخل في الأيام الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي خضع له في الأيام العشرة الأخيرة بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال مواجهة النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

المدرب يسعى لتجهيز جانج ومعه زميليه موسى ماريجا وياسر الشهراني لخوض مباراة نهائي آسيا أمام بوهانج الكوري الجنوبي في الـ23 من نوفمبر الجاري.

الطائي يُجهز الهلال لنهائي آسيا

يستأنف الهلال تدريباته الجماعية يوم الثلاثاء القادم استعدادًا لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد 4 أيام من الراحة حصل عليها اللاعبون بقرار من المدرب ليوناردو جارديم.

المدرب البرتغالي قرر خوض مباراة ودية يوم الـ15 من نوفمبر الجاري وقد اختار فريق الطائي طرفًا لها، بهدف إعداد الفريق لخوض النهائي المقترب والاطمئنان على الوضع الفني والبدني لجميع اللاعبين خاصة الثلاثي العائد من الإصابة، ياسر الشهراني وموسى ماريجا وجانج هيون سو.

جوميس يُهنئ باهبري بهدفه ضد النصر

لم يُفوت نجم الهلال بافيتمبي جوميس إحراز زميله السابق في الهلال "هتان باهبري" لهدف فوز الشباب على النصر دون تقديم التهنئة له.

باهبري قاد فريقه للفوز على الشباب في ديربي الرياض يوم أمس في الدوري السعودي، وقد نشر المهاجم الفرنسي صورته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وكتب معلقًا "أنا سعيد جدًا لأجلك أخي".

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