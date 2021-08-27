أخبار الهلال اليوم | ترقب فهد المولد .. وموقف بيريرا من الباطن

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جارديم يحدد موقف بيريرا من مواجهة الباطن

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني، استقر على إشراك النجم البرتغالي ماتيوس بيريرا بشكل أساسي في مباراة الباطن.

جارديم قرر أيضًا الاعتماد على الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني بشكل أساسي في مباراة اليوم أمام الباطن، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقارير .. الهلال والنصر يترقبان موقف فهد المولد

أكدت تقارير صحفية، على أن ناديي النصر والهلال يترقبان وضعية فهد المولد نجم نادي الاتحاد، من أجل التعاقد معه.

وأشارت التقارير إلى أن رغبة فهد المولد في الرحيل عن الاتحاد، لاقت اهتمامًا من الهلال والنصر، وينتظران ما سيحدث مستقبلًا للتوقيع معه.

مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة



لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



في بث مباشر #ShahidVIP #الرياضة_على_شاهد_وGOBX https://t.co/FpYDsYtCK0 @mbc_group pic.twitter.com/pAWxJ5sG4i — SHAHID (@ShahidVOD) August 27, 2021

التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الباطن

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الباطن.

ونستعرض سويًا التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الباطن:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط: سالم الدوسري، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، ماتيوس بيريرا.

الهجوم: موسى ماريجا، بافيتمبي جوميس.

حراس ومهاجمين وأظهره .. صفقات يحتاجها الخماسي السعودي الكبير

اقترب موسم الانتقالات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين من نهايته، وبالرغم من أن جميع الأندية حصلت على وقت كافٍ من أجل إبرام تعاقدات، إلا وأن هناك بعض الأندية لم تتعاقد مع لاعبين في المراكز التي يحتاجوها حتى الآن، ولكن هناك فرصة أخرى لإبرام تلك التعاقدات. "اقرأ التفاصيل"

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