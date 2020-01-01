أخبار الهلال اليوم | بيتزي يكشف حقيقة طلب البليهي للدوري الأرجنتيني ولاعبين جُدد تحت المنظار

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 11 يوليو 2020 ...

بيتزي يختار مدافع الهلال لضمه للدوري الأرجنتيني ويوجه رسالة للسعوديين

تحدث خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي وسان لورينزو الأرجنتيني حاليًا، عن اللاعب السعودي الذي يرغب في ضمه لفريقه.

وقال بيتزي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أنا طلبت التعاقد مع علي البليهي مدافع الهلال بقرار شخصي ولم يتم عرضه من قبل وكيل لاعبين". متعب المفرج يبدأ برنامج علاجي

بدأ اللاعب متعب المفرج، برنامجه العلاجي والتأهيلي بنادي الهلال، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته مع الشباب. الهلال يواصل التدريبات

يواصل الهلال، معسكره الداخلي بمقر النادي، تحت قيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، تحضيرًا لاستكمال منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتخلل المران الصباحي للفريق الهلالي، تدريبات لياقية وبدنية وتطبيقات تكتيكية وجمل فنية متنوعة. لوشيسكو يختبر لاعبين شباب