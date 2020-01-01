أخبار الهلال اليوم | برشلونة آسيا .. الفيصلي يضم المدافع

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 10 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 10 أكتوبر 2020 ...

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الفيصلي يضم مدافع الهلال

نجحت إدارة نادي الفيصلي، في الحصول على توقيع مدافع الهلال وليد الأحمد، لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر.

جاء ذلك بعدما أعطى الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، الضوء الأخضر لرحيل وليد الأحمد، للحصول على فرصة للمشاركة مع فريق آخر.

والد كاريلو: الهلال هو برشلونة آسيا

وصف والد أندريه كاريلو، جناح فريق نادي الهلال السعودي، فريق نجله ببرشلونة قارة آسيا، مشيرًا إلى أنه لا يلتفت إلى انتقادات جماهير بيرو.

أليكس كاريلو قال خلال تصريحات لإذاعة "Rpp Deportes" البيروفية: "بالنسبة لي الهلال هو برشلونة آسيا، وجماهير الفريق دائمًا ما تدعمه في الملعب بأعداد كبيرة جدًا، تتجاوز الـ50 ألف مشجع، والدوري السعودي تنافسي وقوي جدًا، ولا مشكلة في انتقادات الجماهير البيروفية لإبني، ولكن يجب أن لا تصل إلى الشتائم".

لوشيسكو ينتظر المجموعة الثالثة ويواصل التحضير للعين

يواصل فريق نادي الهلال تحضيراته، لمواجهة العين الصاعد حديثًا، في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021، وذلك خلال تدريبات الفريق.

وينتظر رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، إجراء المجموعة الثالثة من لاعبي فريقه الفحوصات الطبية الشاملة، من أجل الانضمام للتدريبات، استعدادًا لمواجهة العين.

احذر مؤشرات الخطر .. متى سيحتاج الهلال إلى الإحلال والتجديد؟

اقتربت فترة الانتقالات الصيفية من غلق أبوابها أمام فرق الدوري السعودي للمحترفين، في ظل تحديد لجنة الاحتراف لمواعيد قيد اللاعبين من جانب الأندية، خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 25 أكتوبر الحالي، ولم يجري الهلال صفقات من العيار الثقيل، في ظل رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو، واقتراب رحيل السوري عمر خربين، ومع هذا الموقف، ما هو الوقت المناسب لإجراء عملية إحلال وتجديد بالفريق، هذا ما سنتعرف عليه.

الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لم يقم بأي صفقات قوية حتى الآن، حيث يتبقى فقط 15 يومًا على غلق باب القيد للأندية السعودية، ولم يجري الزعيم أي تعاقدات، عكس غريمه النصر الذي أبرم تعاقدات من العيار الثقيل، سواء محلية أو أجنبية. " اقرأ التفاصيل "