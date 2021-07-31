أخبار الهلال اليوم | المعيوف يُشارك في الخسارة الودية، وسعر جوفينكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 31 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يخسر وديًا أمام هيرتا برلين

خسر الهلال وديًا أمام هيرتا برلين 3-2 يوم أمس الجمعة في النمسا، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد في السعودية وألمانيا.

وبدأ المدرب ليوناردو جارديم المباراة بتشكيل ضم عددًا كبيرًا من الأساسيين، على رأسهم محمد كنو ومحمد البريك وعبد الله المعيوف وجانج هيون سو وناصر الدوسري وأندريه كاريلو وصالح الشهري بجانب المهاجم موسى ماريجا، فيما تواجد بافيتمبي جوميس على مقاعد البدلاء وشارك خلال الشوط الثاني.

وسجل ماريجا وجوميس هدفي الهلال، ولم يُشارك سيباستيان جوفينكو في المباراة مما يؤكد الأخبار حول قرب رحيله عن الفريق.

الهلال يُواجه لايبزيج في ختام معسكر النمسا

أعلن الهلال عن مواجهة لايبزيج الألماني اليوم السبت في النمسا، حيث ستكون تلك المباراة هي ختام معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تعود بعثة النادي إلى الرياض يوم غدٍ الأحد حيث ستبدأ المرحلة الأخيرة للاستعداد للدوري السعودي الذي سينطلق في الـ11 من أغسطس القادم.

الكشف عن قيمة بيع جوفينكو لباوك

أوضحت صحيفة اليوم السعودية أن الهلال سيحصل على 1.5 مليون يورو تقريبًا من بيع نجمه جوفينكو إلى باوك اليوناني خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

بعض المصادر كانت قد أكدت أن الإيطالي سيفسخ عقده مع النادي بالتراضي ومن ثم سينضم لباوك، لكن صحيفة اليوم أكدت أن النادي السعودي لن يُفرط باللاعب مجانًا.

القادسية يُحدد سعر مدافعه المطلوب من الهلال

أفادت تقارير صحفية أن القادسية حدد سعر مدافعه الشاب "خليفة الدوسري" المطلوب من الهلال بـ10 ملايين ريال سعودي، علمًا أن اللاعب مرتبط بعدد من الأندية الأخرى أبرزها النصر والأهلي.

المصادر أوضحت أن القادسية مازال ينتظر العرض الرسمي المكتوب من الهلال للحصول على المدافع الشاب.

تقارير .. عبد الله الحمدان يتلقى عرضًا أوروبيًا للاحتراف

عرض أوروبي لمهاجم الهلال. التفاصيل هنا

بعد التوصل لاتفاق .. عقبة واحدة تمنع انضمام بيريرا للهلال

تفاصيل مثيرة جديدة في محاولات الهلال لضم بيريرا. التفاصيل هنا